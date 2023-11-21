Экс-директор ТЦ «Зимняя вишня» Судденок вышла на свободу

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который стартует ровно через 100 дней, молодёжь со всего мира сможет узнать настоящую Россию. Об этом глава государства заявил в ходе видеообращения к участникам старта отсчёта до начала фестиваля.