Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сняла дом в Рязанской области

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ищет жильё в России, куда она могла бы переехать навсегда вместе с многочисленными питомцами. Она рассказала, что в настоящее время арендует дом в Рязанской области, пишет «Pravda.ru».
По словам Кнайсль, пока это единственное жильё, которое ей удалось найти. Однако политик хочет, чтобы Россия стала ее постоянным местом жительства.
Кнайсль добавила, что в Ливане у неё много собак, лошади и пони, которым нужно обеспечить надлежащие условия проживания в РФ.
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«Я сняла небольшой домик в небольшой деревне в Рязанской области. Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев», —цитирует издание слова экс-главы австралийского МИД.
Кнайсль добавила, что в Ливане у неё много собак, лошади и пони, которым нужно обеспечить надлежащие условия проживания в РФ.
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Диана Аванесян