Радио1
Главная / Новости / Общество/ Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сняла дом в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сняла дом в Рязанской области

17 августа 2023, 05:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ищет жильё в России, куда она могла бы переехать навсегда вместе с многочисленными питомцами. Она рассказала, что в настоящее время арендует дом в Рязанской области, пишет «Pravda.ru».
По словам Кнайсль, пока это единственное жильё, которое ей удалось найти. Однако политик хочет, чтобы Россия стала ее постоянным местом жительства.

«Я сняла небольшой домик в небольшой деревне в Рязанской области. Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев», —

цитирует издание слова экс-главы австралийского МИД.

Кнайсль добавила, что в Ливане у неё много собак, лошади и пони, которым нужно обеспечить надлежащие условия проживания в РФ.

Читайте также:

Экс-глава МИД Австрии назвала Байдена и Блинкена «подростками с кучей морщин»

Будущая невестка Стивена Сигала назвала Россию своим домом

Пиар-директор Романова раскрыла местонахождение Ивана Урганта
#россия
#дом
#рф
#австрия
Читайте нас в
Актер «Клиники» Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости
Американский актер Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости
17 августа 2023, 04:15

Американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом позаботиться о себе и начать лечение от наркомании. Соответствующий ролик опубликован в соцсетях и YouTube, пишет РИА Новости.
«За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — цитирует агентство слова Макгинли.

Он добавил, что в настоящее время призыв к доброте может выглядеть противоречиво, однако истиную доброту не следует путать с терпимостью.

Читайте также:

В США Зеленскому предсказали кончину Гитлера

На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России

Бывший американский разведчик назвал Зеленского «просто клоуном»
#наркотики
#актёр
#лечение
#youtube
Читайте нас в
Кадыров выступил против нововведений на свадьбах в Чечне
Глава Чечни Кадыров выступил против нововведений на свадьбах в регионе
17 августа 2023, 02:08

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о недопустимости дорогостоящих свадебных нововведений, противоречащих национальным обычаям и религии. Об этом глава Чечни написал в своем Телеграм-канале.
«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил», — говорится в публикации.

Кадыров отметил, что новые обряды приводят к существенному повышению расходов на организацию свадебных торжеств.

«Необходимо всячески способствовать образованию семей. Со своей стороны мы будем оказывать необходимую помощь нуждающимся в организации торжеств, поскольку семья является основой общества и государства», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров добавил, что в Чечне при этом искоренили воровство невесты и другие «ненормальные» традиции, противоречащие нормам шариата.

Читайте также:

Кадыров: Города Грозный и Мариуполь получили статус побратимов

Арестованный поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

Кадыров заявил, что Россия не нуждается в мирных переговорах
#семья
#традиции
#кадыров
#чечня
#свадьба
Читайте нас в
Дорожное полотно на Чонгарском мосту восстановили
17 августа 2023, 00:54

Фото: РИА Новости

Рабочие восстановили дорожное полотно на Чонгарском мосту, которое получило повреждения в результате мощного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший министр транспорта Крыма, а ныне — председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин.
По его словам, сейчас Чонгарский мост уже открыт для движения автотранспорта.

Напомним, 6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область РФ, был нанесен ракетный удар, который повредил дорожное полотно. Как рассказал тогда глава Крыма Сергей Аксёнов, проезд временно осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

Врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо позднее сообщил, что ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста займет не менее одного-двух месяцев.

Читайте также:

Сальдо назвал сроки ремонта Чонгарского моста

ВСУ подтвердили удары по мостам в Геническе и в районе Чонгара

ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма

#дороги
#мост
#крым
Читайте нас в
17 августа: какой сегодня праздник, традиции и приметы
День создания ВОИ и день Авдотьи Малиновки: какие праздники отмечают 17 августа
17 августа 2023, 00:01

Фото: IStock/Chainarong Prasertthai

Сегодня, 17 августа, в России отмечается несколько праздников, посвящённых проблемам инвалидности, чёрным котикам и даже улиткам. Подробнее об интересных торжествах сегодняшнего дня — в материале «Радио 1».

День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)

В категорию незащищённых граждан относят детей, женщин и людей с инвалидностью. Они часто оказываются в ситуации, когда необходима поддержка и защита. Для этой цели существуют специальные организации и структуры, предоставляющие помощь в таких случаях. Так, 17 августа 1988 года появилось Всероссийское общество инвалидов (ВОИ. Основная миссия ВОИ – поддержка людей, потерявших свою трудоспособность из-за различных обстоятельств: травм, болезней или возраста.

Одной из ключевых задач организации является интеграция инвалидов в общество. Для этого они проводят образовательные программы, тренинги и мероприятия, направленные на повышение осведомлённости общества о проблемах инвалидов. Несмотря на то, что организация существует на добровольческих условия, она помогает людям с инвалидностью получить лекарства и реабилитационные средства. Организация также борется за равноправное положение инвалидов в обществе и их право на участие во всех аспектах жизни страны.

Каждый год 17 августа Всероссийское Общество Инвалидов отмечает день своего создания. В этот день проводятся разнообразные праздничные мероприятия и благотворительные акции, направленные на привлечение внимания к проблемам инвалидов и поддержку их прав. Этот день становится знаковым моментом в календаре, напоминая об обязательстве общества помогать тем, кто нуждается в защите и поддержке.

Авдотья Малиновка  

Авдотья Малиновка – особенный праздник, сочетающий в себе религиозные и народные традиции. В этот день почитается память преподобной мученицы Евдокии Римляныни в православной церкви.

Преподобная Евдокия Римляныня с детства воспитывалась в христианской вере. В период гонений на христиан, проводимых персидским царём Сапором, девушку арестовали. Но в заключении её вера только укреплялась, она помогала другим узникам проповедями. Позже об этом донесли до царя, который в ярости приказал подвергнуть Евдокию ужасным пыткам, а затем казнить её. 

С праздником Авдотьи Малиновки связано множество традиций и обрядов. В это время в лесах созревают ягоды дикой малины, которые являются одним из самых любимых угощений для детей. С самого утра дети вместе со старшими братьями и сёстрами спешат в лес, собирая ягоды в лукошки. Это позволяет им насладиться сладкими ягодами на месте и также приготовить варенье на будущее. В результате этой давней традиции, 17 августа получил прозвище «Малиновка».

Также 17 августа часто характеризуется началом моросящих дождей, которые наполняют влагой невысушенные стога сена на полях. Местные жители, стараются убирать сено в амбары, чтобы избежать потери. В связи с этим обстоятельством день приобрёл ещё одно наименование – «Сеногнойка». 
Традиции и приметы на Яблочный спас: когда празднуется в 2023 году

День благодарности чёрным котам

В мире, полном магии и загадок, существует особый день, посвящённый таинственным созданиям - День благодарности чёрным котам. Этот необычный праздник отмечается ежегодно 17 августа. 
 
В этот день множество котолюбов и магии объединяются, чтобы отметить и поздравить чёрных котов, предоставив им особое внимание и ласку. В разных частях света проходят разные акции в этот день: от благотворительных акций в приютах для животных до фотоконкурсов с участием чёрных котов.

Так что, если у вас есть чёрный котик, не упустите шанс отпраздновать День благодарности чёрным котикам, показать свою любовь и благодарность за их уникальность и невероятное волшебство, которое они приносят в вашу жизнь.

День проснувшихся улиток

Этот необычный праздник отмечают любители наблюдать за жизнью и преображениями маленьких существ вокруг нас.

День Пробудившихся Улиток — это необычное напоминание о том, что в природе всё связано, и каждый её элемент имеет свою роль. Этот праздник учит нас ценить даже самые скромные и незаметные проявления жизни вокруг нас, ведь они являются частью этого удивительного мира.

День лысых ёжиков

День лысых ёжиков — это шуточный праздник с серьёзным подтекстом. Его смысл в том, что к природе нужно относиться бережно.  

Природа наградила ежей хорошей защитой — иголками, перед которыми хищники, как правило, пасуют. Однако молодые особи лишены этой естественной брони. Вернее, иголки есть, но они ещё нежные и совсем не колючие. Всемирный день лысых ёжиков призывает людей бережно относиться к ежиному молодняку. Иногда ёж теряет иглы вследствие заболевания.

Читайте также:
 
Стало известно, сколько дней продлятся новогодние праздники в 2024 году

Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели

Психолог Крушинских рассказала, как провести выходные с пользой для здоровья

#праздник
#традиции
#мероприятия
Читайте нас в
В Стамбуле запасов воды осталось на на 61 день
NTV: В Стамбуле городских запасов воды осталось на два месяца
16 августа 2023, 23:04

Фото: iStock/9parusnikov

В Стамбуле уровень наполненности водохранилищ впервые с 2014 года опустился до низких показателей, сообщает NTV.
Уточняется, что при сохранении сегодняшней ситуации запасов воды в турецкой столице хватит на 91 день. При учете того, что 25% испаряются, показатель снижается до 61 дня.

В шести из десяти водохранилищ Стамбула запасы воды опустились на 20% ниже нормы. У плотины Пабучдере, де 4,47% запасов, зафиксирован минимальный уровень жидкости. В настоящее время степень наполненности водохранилищ составляет 33,37%, что стало самым низким показателем с 2014 года (тогда он составил 28,9%). В 2015 году удалось достичь максимальных цифр ( 95%).

Читайте также:

Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

На верфи в Стамбуле прогремел взрыв

WSJ: США ведут переговоры с Турцией и Украиной о возможных путях экспорта зерна
#температура
#турция
#вода
Читайте нас в
«Детский мир» открывает дискаунтеры «Ещё», где цены на большинство товаров ниже 99 рублей
16 августа 2023, 21:51

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Крупнейший в России продавец детских игрушек «Детский мир» начал открывать дискаунтеры «Ещё». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Известно, что уже открыты такие магазины, в Москве и Дзержинске.

Уточняется, что в дискаунтерах «Ещё» будут продаваться товары для дома, одежда, обувь, игрушки, средства для ухода и гигиены и многое другое по ценам ниже рыночных. Более тысячи представленных товаров не превышают по стоимости 99 рублей.

В планах у компании открыть магазины в Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде и других российских городах.  

Читайте также:

В России появится ГОСТ на детские игрушки

Продающиеся в России детские игрушки планируют проверять на духовность и нравственность

Эксперт Ветров призвал ограничить свободную продажу копирующих взрослые товаров для детей
#игрушки
#товары
#одежда
#магазины
Читайте нас в
Минтруд: Ветераны СВО смогут автоматически получать ежемесячные льготные выплаты
16 августа 2023, 21:08

Фото: iStock/Fascinadora

Минтруд РФ подготовило проект постановления, согласно которому пенсии ветеранам СВО будут ежемесячно назначаться автоматически. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Социальный фонд путём самостоятельного взаимодействия с ведомствами будет собирать необходимую информацию для осуществления выплаты.

Это позволит ветеранам боевых действий получать выплату автоматически. Особенно удобна такая функция будет для тех военнослужащих, которые продолжают находиться на фронте и не могут быстро подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты.

В Минтруде напомнили, что в настоящее время ветераны боевых действий должны запросить выплату через портал Госуслуг, в отделении Соцфонда или в МФЦ.

Читайте также:

Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла восстановить право на единовременную выплату бойцу СВО

В Подмосковье ввели льготное протезирование зубов для участников СВО

Героям СВО, подбившим вражескую бронетехнику, вручили сертификаты на 1 млн рублей
#выплаты
#ветераны
#сво
#минтруд
Читайте нас в
СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии
16 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/gargantiopa

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству потребовала защитить россиян, проживающих в Латвии, от принудительного выселения. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.
С 1 сентября в силу вступят изменения в законодательство Латвии, согласно которым русскоязычные жители, не сдавшие экзамен по латышскому языку, принудительно будут выселяться из страны. В связи с этим, 6 тысяч граждан России, проживающих на территории республики, могут быть выдворены на её пределы.

Члены СПЧ обратились к зарубежным правозащитникам с просьбой о защите российских граждан, которые имеют официальный вид на жительство в Латвии.

При этом уточняется, что в основном под эту меру попадают пенсионеры, живущие в Латвии ещё со времён СССР.

Кроме того, в комиссии СПЧ считают циничным требование не только о прохождении экзамена, но и об указании политических взглядов и отношения к России. Такие требования нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Европейскую конвенцию по правам человека.

Читайте также:

Латвия разошлет россиянам письма с просьбой покинуть страну

Экс-депутату латвийского сейма грозит штраф за оскорбление русского соседа

Латвия усилит режим охраны границы с Белоруссией
#латвия
#россия
#закон
#спч
#защита
Читайте нас в
Шадаев: в России не хватает «айтишников»
Шадаев: Минцифры подсчитало дефицит IT-специалистов в России
16 августа 2023, 19:39

Фото: iStock/scyther5

В России наблюдается дефицит IT-специалистов, который, по подсчётам Минцифры, составляет от 500 до 700 тысяч человек. Об этом на совещании президента с членами правительства сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Он уточнил, что недостаток специалистов не даёт высоких темпов развития отрасли.

При этом, он заметил, что количество сотрудников IT-компаний в прошлом году увеличилось на 13%. В настоящее время в России работают около 740 тысяч специалистов этой сферы.

Читайте также:

Путин призвал выделить деньги на развитие IT-инфраструктуры в региональных школах

Айтишники без высшего образования получат отсрочку от армии

СМИ: Студенты-айтишники в РФ хотят работать по специальности
#it
#дефицит
#специалисты
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников