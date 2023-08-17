Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Я получаю зарплату в России в рублях

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.
Карин Кнайсль недавно возглавила созданный при Санкт-Петербургском государственном университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Презентация центра состоялась в июне во время ПМЭФ.
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