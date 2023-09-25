Экс-глава ЦБ Дубинин назвал Ясина удивительно ярким и честным человеком

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«Это был очень удивительно яркий честный человек, с которым всегда можно было обсудить сложные проблемы. Я не был его непосредственным студентом, когда учился в университете, но, когда мы начали работать над программами, я воспринимал его как учителя. Он умел принимать ответственные решения, что очень важно. На своём посту чётко осознавал позитивные и негативные последствия решений вопросов. Он был хорошим управленцем, человеком, который готов брать на себя ответственность и делать то, что необходимо», — поделился в беседе с «Газета.ру» Дубинин.
В конце августа Евгения Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.
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