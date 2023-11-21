Экс-глава Волоколамска Сылка поблагодарил жителей округа за совместную работу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Бывший глава Волоколамска Михаил Сылка поблагодарил за совместный плодородный труд жителей округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городчкого округа Волоколамск.
17 ноября 17 ноября Михаил Сылка завершил работу на посту главы муниципалитета в связи с переходом на другую работу.
Стоит отметить, что за время работы были построены новые здания школы №3 и Гимназии №1 современный детский сад, а также отремонтированы уже существующие детсады и школы. Кроме этого, были начаты работы по строительству ледового дворца.
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«Мы с вами вместе, рука об руку, трудились пять лет. За это время с вашей помощью и благодаря поддержке Правительства Московской области и нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева удалось сделать многое.<…> Спасибо вам за поддержку и доверие, за ваше понимание. Это были пять лет, насыщенных совместной кропотливой работой! Уверен: у Волоколамска многое ещё впереди! Желаю дорогому сердцу округу процветания, новых побед и успехов во всём!»,- поделился Михаил Сылка.
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