Экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Коллеги говорили о Мамедове, как о талантливым руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.
В понедельник, 4 сентября, скончался артист Константин Арефьев в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в киностудия «Союзмультфильм». Арефьев был разносторонним и энергичным человеком, а память о нем сохранится во многих картинах. В киностудии выразили соболезнования родным и близким режиссера, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой.
Читайте также:
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову
В возрасте 94 лет скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян
Умер российский и советский актер Топольсков