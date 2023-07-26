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Экс-главу Ижевска Бекмеметьева задержали за злоупотребление полномочиями

26 июля 2023, 17:00

Фото: iStock/Rawf8

Следователи задержали бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СКР по Удмуртии, передает «Коммерсант».

«Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в то время, когда Бекмеметьев занимал пост главы города, он отдал государственные и муниципальные земли компании, которая занималась строительством многоквартирных домов. Уточняется, что произошло это в 2021 году.

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#Ижевск
#глава
#полномочия
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Новые штрафы военкомата: о каких данных нужно сообщать
О каких данных нужно уведомлять военкомат, чтобы не было штрафов
26 июля 2023, 16:47

Фото: IStock/nantonov

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта. В частности, теперь россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей, если они не сообщили военкоматам об изменениях в своей жизни. О чём именно нужно предупредить, — в разборе «Радио 1».

Из военкомата пришла повестка с вызовом для уточнения данных — что это значит?

По закону россияне должны передать в военный комиссариат почти всю информацию о своей жизни: место жительства, место работы, данные о семейном положении и так далее. Чтобы данные не устаревали, сотрудники военкоматов периодически вызывают военнообязанных граждан для сверки информации.

Правильно оформленная повестка должна содержать дату, цель явки. Если в ней написано, что мужчина вызывается для уточнения документов учёта, значит появилась необходимость сверить указанные данные с реальным положением дел.

При этом, к концу 2023 года в России планируют создать специальный реестр военнообязанных, куда будут автоматически заноситься все данные о военнообязанных. Но сервис запустят в работу только в 2025 году. Чтобы в это время не было неточностей, Госдума приняла законопроект о повышении штрафов при несообщении военкоматам об изменениях в жизни.

Какой штраф положен, если не передать военкомату актуальные данные

Если гражданин не передал в военкомат данные об изменении семейного положения, образования, места работы, учёбы или должности, о переезде на новое место жительства, ему грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Но если призывник во время призыва сменил место жительства и не сообщил об этом в военкомат, ему грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.  

По какой статье могут оштрафовать при неявке в военкомат или несообщении данных

Регулирует всё это дело статья 21.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она предусматривает ответственность в случае неявки в установленный срок в военкомат для постановки на воинский учёт, снятия с воинского учёта или внесения изменений в документы воинского учёта.

Ответственность также наступает, если гражданин намеренно не сообщил военкому об изменении своего семейного положения, образования, места работы, должности, переезде на новое место жительства или изменении места пребывания. Закон даёт на это 14 дней. Если вы не успели передать в военкомат нужную информацию, вам тоже грозит штраф.  

Статья 21.5 КоАП также указывает на ситуации, когда россиянин на долгое время выехал из страны и не рассказал об этом военкому.

Так, если гражданин уехал жить за границу на срок более шести месяцев или вернулся из-за границы, прожив там более полугода месяцев, он обязан уведомить военкомат о таких изменениях.
 
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#призыв
#Россия
#армия
#штраф
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ФАС отреагировала на возможное подорожание гречки
ФАС выдала предостережение после публичного заявления о росте цен на гречку
26 июля 2023, 16:46

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предостережение в связи с публичными заявлениями о росте цен на гречку в России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
 Антимонопольная служба также предупредила о последствиях, которые могут наступить, при увеличении цены на продукт. 

Уточняется, что предупреждение служит превентивной мерой, которая направлена на недопущение нарушения норм антимонопольного законодательства. В пресс-службе ведомства сообщили, что рост цен может привести к повышенному спросу среди потребителей. В случае выявления таких практик, ФАС примет меры в соответвсии с законодательством РФ. 

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#гречка
#ФАС
#повышение цен
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Востребованность фирменных экспрессов ЦППК выросла на 15% за год
26 июля 2023, 16:10

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

В первом полугодии пассажиры пользовались фирменными экспрессами ЦППК чаще, чем в прошлом году. Фирменным поездам с гарантированным предоставлением мест отдали предпочтение более 3,3 млн пассажиров.
Лидером среди экспрессов стал фирменный поезд Москва — Калуга. Пассажиропоток на этом направлении составил свыше 883 тысячи человек.

Вторую строчку рейтинга занял экспресс в Рязань — более 845 тыс. человек.

Комфортные экспрессы из Москвы идут в: Тулу, Калугу, Рязань, Владимир, Александров и Ржев. Кроме того, фирменные поезда курсируют по маршруту Москва — Дубна и Москва — Орехово-Зуево.

Фирменные экспрессы ЦППК обозначены соответствующей надписью.

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#ЦППК
#фирменный поезд
#экспресс
#электричка
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В Подмосковье для 6 тыс работников социальной сферы проиндексировали зарплаты
26 июля 2023, 15:51

Фото: Istockphoto / David Gyung

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва проиндексировали зарплаты сиделок, реабилитологов и психологов. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«В Подмосковье проиндексировали зарплаты соцработников. Андрей Юрьевич говорил об этом в своём обращении к жителям. Так, порядка 6 тыс специалистов социальной сферы, а именно сиделки, реабилитологи и психологи в июле получили заработную плату в увеличенном размере. Помимо этого, мы сделали перерасчёт с начала года, и доплата к зарплате пришла за семь месяцев», – пояснила Каклюгина.  
Как рассказали в Минсоцразвития Московской области, зарплата для этой категории работников в среднем выросла от 5 тыс до 8,5 тыс рублей.
 
Ранее Воробьёв объявил о повышении зарплаты для 110 тыс бюджетников с 1 июля. По его словам, уровень доплат должен был составить от 5 до 12 тыс рублей.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#зарплата
#индексация
#Андрей Воробьёв
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#вице-губернатор
#Ирина Каклюгина
#соцработники
#Минсоцразвития МО
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Минтранс Подмосковья призывает строго соблюдать ПДД
26 июля 2023, 15:50

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с ливнями и ухудшением погодных условий до конца дня, подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными.

При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

В ведомстве добавили, что такая погода продлится до конца недели. До пятницы местами в регионе пройдут кратковременные дожди, ливни, гроза и град. Ветер усилится до 20 м/с. 

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:
— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы;
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах.

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#Минтранс
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#ПДД
#автомобиль
#водитель
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Метеоролог Макарова рассказала, в каких российских регионах ожидается похолодание
26 июля 2023, 15:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в западной части Мурманской области, Санкт-Петербурге, а также в западных районах Центрального Черноземья и в Крыму ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщает RT.
«Постепенно будет распространяться этот холодный воздух южнее, и выходные более прохладные будут и на нашем юге. Температура будет ниже нормы на 1—3 °С», — цитирует RT Макарову.

Напомним, ранее в Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15–20  м/с, предупредили в пресс-службе МЧС.

Жителям Подмосковья посоветовали при дожде по возможности оставаться дома или в укрытии. На улице следует использовать средства индивидуальной защиты – зонт, плащ и резиновые сапоги. При грозе нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше укрыться под ним.

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#Россия
#регионы
#похолодание
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Мособлизбирком рассказал, кто такой наблюдатель на выборах
26 июля 2023, 15:30

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Московской области

Избирательная комиссия Московской области рассказала, что наблюдатель является одним из важных участников избирательного процесса.
Чтобы стать наблюдателем, нужно связаться с кандидатом или партиями, участвующими в выборах, региональной Общественной палатой или Общественной палатой Российской Федерации.
Как подтвердить статут наблюдателя? 
 Какие права у наблюдателя? 
 Что наблюдатель не имеет права делать? 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

В Подмосковье на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

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ФАДН России проводит Всероссийский конкурс в сфере национальных отношений
ФАДН России проводит Всероссийский конкурс с 5 июля по 15 октября 2023 года
26 июля 2023, 15:20

Фото: iStock/Kar-Tr

«Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России проводит в период с 5 июля по 15 октября 2023 года прием заявок на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.
Принять участие в конкурсе смогут граждане РФ, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, которые занимаются реализацией проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

Граждане и организации, чья деятельность направлена на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, смогут оставить заявки на участие на сайте: https://forms.yandex.ru/u/649d7cf690fa7b2015253a22/

Целью конкурса станет выявление лучших практик в сфере межнациональных отношений и последующая поддержка лучших проектов. 

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#конкурс
#Россия
#межнациональные отношения
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Дизайнер Керимова рассказала, как быстро собрать чемодан в поездку
26 июля 2023, 15:12

Фото: iStock/FreshSplash

Дизайнер Аника Керимова поделилась лайфхаками, как быстро и правильно собрать чемодан в путешествие. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Список вещей

«Необходимо тщательно продумать список вещей, которые пригодятся в поездке. Следует выбирать такую одежду, которая легко комбинируется с другой. При желании можно добавить несколько ярких аксессуаров для внесения разнообразия в образы», — приводит слова Керимовой «Вечерняя Москва».

Берите удобные вещи, за которыми легко ухаживать

Для отпуска следует выбирать одежду и обувь, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры и за которыми легко ухаживать. Это поможет вам чувствовать себя уверенно.

Складывайте одежду по японской методике

Техника складывания вещей от Мари Кондо поможет сэкономить место в чемодане. Вещи необходимо складывать плотными прямоугольниками, а после уложить их вертикальными слоями.

Разделите багаж и ручную кладь

В небольшой багаж поместится достаточно много летних предметов гардероба. В нем также можно разместить предметы первой необходимости. В большой чемодан лучше сложить все тяжелые вещи, которые не будут использоваться в дороге.

Перелейте косметику в баночки тревел-форматов

Для того чтобы не везти с собой полноценный размер шампуня или средства для умывания, следует перелить косметические средства в емкости тревел-форматов. Это удобно для самолета и другого вида транспорта.

Изучите ограничения по багажу

Избежать неприятных ситуаций перед вылетом можно с помощью замера собранного чемодана. Необходимо заранее изучить информацию по габаритам багажа, которые допустимы для перелетов.

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#отпуск
#чемодан
#гардероб
#лайфхак
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