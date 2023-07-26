Экс-главу Ижевска Бекмеметьева задержали за злоупотребление полномочиями

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«Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ)», - говорится в сообщении.
По данным следствия, в то время, когда Бекмеметьев занимал пост главы города, он отдал государственные и муниципальные земли компании, которая занималась строительством многоквартирных домов. Уточняется, что произошло это в 2021 году.
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