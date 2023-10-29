Экс-игрок НХЛ умер после пореза шеи коньком

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Американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет после того, как ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный аккаунт «Ноттингема» в соцсети Х.
Сообщается, что трагедия произошла во время матча Кубка вызова EIHL с «Шеффилд Стилерс». Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лед, после чего поднялся и, истекая кровью, соврешил попытку вернуться на скамейку запасных.
Хоккеиста госпитализировали, он скончался в больнице.
Джонсон сыграл тринадцать матчей в составе «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что российский нападающий Дмитрий Воронков в ночь на 27 октября по МСК провел свой первый матч в Национальной Хоккейной Лиге за команду «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс». Уже на второй минуте матча дебютант не побоялся вступить в схватку со штатным тафгаем команды соперника Арбером Джекаем.
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Хоккеиста госпитализировали, он скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Дмитрий Воронков в ночь на 27 октября по МСК провел свой первый матч в Национальной Хоккейной Лиге за команду «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс». Уже на второй минуте матча дебютант не побоялся вступить в схватку со штатным тафгаем команды соперника Арбером Джекаем.
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Екатерина Коршунова