Экс-министр Абызов уплатил в бюджет РФ более 20 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда
Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, а также незаконной предпринимательской деятельности.
ТАСС пишет, что Михаил Абызов выплатил в российский бюджет более 20 млрд рублей. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов в Преображенском суде Москвы.
Михаил Абызов в 2012-2018 годы занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали 26 марта 2019 года.
Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признали миноритариев компаний «Сибэко» и РЭС, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Ранее сообщалось, что Блиновская заплатила долг налоговой в 1,5 млрд рублей за несколько дней. Ещё на прошлой неделе сумма задолженности блогера Елены Блиновской составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе стоит ноль. Об этом пишет SHOT.
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«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», - заявил адвокат.
Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признали миноритариев компаний «Сибэко» и РЭС, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Ранее сообщалось, что Блиновская заплатила долг налоговой в 1,5 млрд рублей за несколько дней. Ещё на прошлой неделе сумма задолженности блогера Елены Блиновской составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе стоит ноль. Об этом пишет SHOT.
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Мария Фирсова