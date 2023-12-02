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Экс-министр транспорта Чувашии Осипов признал вину по двум уголовным делам

02 декабря 2023, 09:58
Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ. Он уже признал свою вину.

Как сообщает Следственный комитет РФ в своем официальном телеграм-канале, экс-министр обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и в организации неправомерного оборота средств платежей (часть 3 статьи 33 и часть 1 статьи 187 УК РФ). В ходе допроса Осипов полностью признал свою вину и дал показания о соучастнике своих преступлений, указано в сообщении.

Как установили следователи, в 2022 году Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капитальный ремонт и содержание одной из дорог в городе Чебоксары с одной из фирм, которую возглавлял его знакомый. На самом деле компания-подрядчик не соответствовала условиям закупки. Ущерб бюджету составил более семи миллионов рублей.

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На Украине жители двух сёл отказались сносить памятники советским солдатам
02 декабря 2023, 06:40

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

На Украине жители двух сёл отказались сносить памятники советским солдатам. Об этом пишет Телеграм-канал «Политика Страны».
Уточняется, что речь идёт о сёлах Загорье-Кукольницкое и Кинашев Ивано-Франковской области. По словам директора областного Музея освободительной борьбы Ярослава Коретчука, жители этих населённых пунктов во время собрания высказались против демонтажа советских памятников.

«Жители сёл говорят, что пусть памятники стоят», — рассказал Коретчук.

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#украина
#солдаты
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Путин подписал указ о соцвыплатах родителям детей-инвалидов
02 декабря 2023, 04:10

Фото: iStock/SbytovaMN

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий родителям детей с инвалидностью одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации.
«Установить ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом младше 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю или опекуну, неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени,  — в размере 10 тысяч рублей», — регламентирует указ.

Уточняется, что для других категорий «неработающих лиц» соцвыплата составит 1200 рублей. Нововведения начнут действовать 1 января 2024 года.

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Эксперт Шутов: Личные данные со смартфона можно украсть через зарядку в машине
02 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/patpitchaya

IT-специалист Василий Шутов рассказал, что существует возможность кражи со смартфона личных данных через автомобильную зарядку. Об этом пишет агентство «Прайм».
Эксперт пояснил, что обычно это касается зарядных устройств в чужих автомобилях — киберпреступники интегрируют в разъем специальную электросхему с кодом, атакующим смартфон при активации. Он добавил, что подобную схему можно интегрировать и в сам USB-кабель.

«Рекомендую носить с собой кабель для зарядки гаджета «no data cable», в котором отсутствует возможность передачи данных», — цитирует издание слова Шутова.

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#мошенники
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Мытищинские автоинспекторы призвали снабдить собак световозвращающими элементами
01 декабря 2023, 22:55

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники Мытищинской Госавтоинспекции во Всемирный день домашних животных 30 ноября посетили дворы жилых комплексов. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«Во время беседы с владельцами собак полицейские рассказали о важности использования световозвращающих элементов на ошейнике, поводке или одежде питомца. Инспекторы призвали ограничить доступ животных к дорогам. Автоинспекторы также попросили автомобилистов быть внимательными и осторожными во время движения по жилым зонам», – говорится в сообщении.  
В завершение акции автоинспекторы обеспечили четвероногих друзей световозвращающими подвесками для безопасности во время прогулок.

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#московская область
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В подмосковном Минэкологии объяснили, почему некоторые птицы задержались с перелётом
01 декабря 2023, 22:32

Фото: Минэкологии МО

Некоторые перелётные птицы задержались в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Так, недавно в ведомство поступило обращение от жительницы Лобни, заметившей на пруду двух водоплавающих перелётных птиц огарей.
«Беспокойство вызвало то, что другие пернатые давно улетели на юг, а эти особи задержались с отлётом. Причин может быть несколько. Во-первых, этот вид за пределами своего природного ареала может селиться в городской черте и приобретать признаки синантропного животного. Во-вторых, причиной может служить постоянная подкормка птиц людьми», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По словам орнитологов, время отлёта птиц в южные регионы зависит о кормовой базы. Пока позволяет погода есть еда, некоторые пернатые могут остаться в регионе на всю зиму, обитая на незамерзающих участках водоемов. Это, например, лебеди и огари. 
 
В министерстве напомнили, что в октябре прошлого года в Наро-Фоминском городском округе жители заметили на Инженерном пруду розового пеликана, который впоследствии благополучно улетел на зимовку в южные страны.
 
Фирсов добавил, что забирать птиц домой не следует, чтобы не навредить им. При обнаружении задержавшихся в регионе пернатых лучше обратиться в реабилитационный центр диких животных. 
 
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#экология
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На 50 подмосковных площадках написали тест по истории Великой Отечественной
01 декабря 2023, 22:22

Фото: телеграм-канал главы Серебряных Прудов Олега Павлихина

Московская область в преддверии Дня неизвестного солдата присоединилась к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В этом году в регионе было открыто 50 специальных площадок, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Тест прошёл на базе молодёжных центров, Дворцов культуры, учебных заведений, а также онлайн. Вопросы были поделены на два уровня сложности – базовый и профильный. По поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова к акции присоединились члены молодёжных парламентов региона.
«Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками СВО – лишь часть программ, которые разработали для каждой площадки молодые парламентарии. Я сегодня написала тест онлайн. У нас нет победившего и проигравшего. Главная задача теста – заинтересовать жителей, узнать новую информацию о великих подвигах наших героев. Даже если человек сегодня не смог пройти тест, но на выходных посмотрит исторический фильм, прочтёт статьи о роковых сороковых – для нас это главная награда», – сказала председатель Московского областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.
В этом году в акции приняли участие тысячи жителей Подмосковья – школьники, студенты, депутаты, главы городских округов. Акция проводится по инициативе молодёжных парламентов при законодательных собраниях регионов с 2015 года.
 
День неизвестного солдата ежегодно отмечается в России 3 декабря. 
 
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#великая отечественная война
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#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
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МИД Китая: Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре
Китай решил забрать двух больших панд, которые подарили Британии 12 лет назад
01 декабря 2023, 22:10

Фото: istock / Wirestock

Две панды, которые Китай передал Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Панды Ян Гуан и Тянь Тянь проживали в зоопарке в Эдинбурге. Как заявил Вэньбинь, возвращение животных в Китай связано с истечением сроков соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы, которое было рассчитано на 10 лет. На фоне пандемии ковида, срок продлили еще на 2 года. 

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», — рассказал глава китайского МИД.
Кроме того, дипломат добавил, что КНР готов к продолжению сотрудничества с другими странами, включая Великобританию, для защиты природы и обеспечения роста популяции видов животных, которые находятся на грани исчезновения. 

Ранее иммунолог Владимир Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соглашения
#китай
#мид
#дипломат
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Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эйдмана и «Телеканал Дождь»
01 декабря 2023, 21:48

Фото: РИА Нвости/Максим Блинов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана*, правозащитницу Анастасию Буракову*, а также объединение «Телеканал Дождь»** и проект "Ковчег"**. Об этом говорится на сайте минюста.
Отмечается, что  Буракова* принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными структурами. Как стало известно, Эйдман* также распространял недостоверную информацию о решениях российского правительства и принимал участие в распространении запрещенных материалов.

Ранее сообщалось, что Минюст расширил реестр иноагентов и включил в него политолога Кирилла Рогова*, блогера Александра Штефанова*, журналиста Константина Эггерта* и издание «Довод»*.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
#указ
#путин
#минюст
#рф
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Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила деятельность некоммерческих организаций
01 декабря 2023, 21:19

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в работе Координационного совета при Управлении Минюста России по Московской области. Заседание прошло в Доме правительства региона, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Участники обсудили взаимодействие управления с правительством Московской области, региональной прокуратурой, правоохранительными и контролирующими органами, а также с муниципалитетами Подмосковья при исполнении требований законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций», – говорится в сообщении. 
Особое внимание участники уделили организации деятельности органов принудительного исполнения при взыскании алиментов и задолженностей в пользу государственных и муниципальных предприятий и организаций.

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#московская область
#дпмо
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