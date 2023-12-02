Экс-министр транспорта Чувашии Осипов признал вину по двум уголовным делам

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Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ. Он уже признал свою вину.
Как установили следователи, в 2022 году Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капитальный ремонт и содержание одной из дорог в городе Чебоксары с одной из фирм, которую возглавлял его знакомый. На самом деле компания-подрядчик не соответствовала условиям закупки. Ущерб бюджету составил более семи миллионов рублей.
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