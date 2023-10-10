Экс-министр труда: среди водителей ожидается массовое сокращение

Фото: IStock/Igor Vershinsky
К 2030 году потребность в работниках снизится в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании. Совокупное сокращение спроса на труд в этих отраслях ведомство оценило более чем в 700 тысяч человек, считают в Минэкономразвитии.
Экс-министр труда, заслуженный экономист России, завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников уверен, всех этих людей заменит более производительная техника. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
То же самое ожидается и в сфере транспорта. По словам бывшего министра труда, порядка 17 млн человек находятся на грани сокращения.
Читайте также:
Экономист Зубец: для нормальной жизни россиянам достаточно 150 тысяч рублей
Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
«Сейчас практически у каждого есть банк онлайн, поэтому того количества операторов в банке уже не нужно, как это было раньше. То же касается и бухгалтеров. В условиях автоматизации бухгалтерского учёта, появления электронных подписей, один бухгалтер, если он обслуживал одну, максимум две фирмы, сейчас может обслуживать хоть 50 фирм. А раньше бухгалтеры были одной из самых распространённых профессий», – заметил Сергей Калашников.
«Самая болезненная сфера, которая потребует сокращения – это водители транспортных средств. Водители – это самая большая рабочая группа в стране, их насчитывается порядка 17 миллионов человек. А мы видим, что по Москве уже начинают бегать беспилотники. Поэтому, конечно, не завтра, но сокращение в этом секторе точно произойдет», – сказал Калашников.Также собеседник подчеркнул, что изменения потребуют новых высококвалифицированных специалистов в области механики и инжиниринга. Однако пока в России нет вузов, которые смогли бы дать соответствующее образование.
Читайте также:
Экономист Зубец: для нормальной жизни россиянам достаточно 150 тысяч рублей
Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Сфера обслуживания столкнулась с сильнейшим дефицитом кадров
Екатерина Шмакова