Экс-министра культуры Крыма приговорили к 10 годам колонии за взятку в 25 миллионов

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Новосельская приговорена к десяти годам колонии общего режима за получение взятки в размере 25 млн руб. Денежные средства бывший министр культуры получила при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Кроме того, решением суда, Новосельской запрещено занимать должности в органах власти и в сфере образования на 15 ближайших лет. У обвиняемой есть время на обжалование, так как приговор еще не вступил в законную силу.
Прежде сообщалось, что арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков. Он стал фигурантом уголовного дела о закупке оборудования для медицинский организаций.
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Кроме того, решением суда, Новосельской запрещено занимать должности в органах власти и в сфере образования на 15 ближайших лет. У обвиняемой есть время на обжалование, так как приговор еще не вступил в законную силу.
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Анастасия Крестьянова