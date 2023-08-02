Экс-министра транспорта Красноярского края Димитрова заключили под стражу

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В Красноярском крае бывшего министра транспорта по региону Константина Димитрова заключили под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом стало известно из сообщения региональной прокуратуры.
«Бывший министр транспорта Красноярского края заключен под стражу. Он нарушил условия домашнего ареста и передал свои показания другому фигуранту уголовного дела», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Димитрова судят за превышение полномочий при строительстве метрополитена. Также по делу проходят экс-глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров. За совершённые преступления по отношению к Лапшину и Мандрову открыты уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
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