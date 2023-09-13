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Экс-полиграфолог МВД объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников

Психолог Барышев объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников
13 сентября 2023, 15:39
Фото: IStock/Kiwis

Фото: IStock/Kiwis

Телефонные мошенники всё чаще толкают россиян на серьёзные преступления. Теперь они не просто просят номер карты, но и подстрекают на поджог военкоматов.
Президент Ассоциации профессионалов детекции лжи, доктор психологии Международной ассоциации психологов, бывший руководитель главного подразделения МВД России по полиграфии Олег Барышев рассказал «Радио 1», что на удочку мошенников в основном попадают люди из группы риска. По его словам, это люди с проблемами по здоровью или плохим воспитанием.
«Это определённая группа риска, которая соглашается на такие действия. Это либо люди с какими-то аномалиями здоровья, например, с понятийным аппаратом, с последствиями каких-нибудь болезней, либо с недостаточно правильным воспитанием», — сказал Барышев.

По словам специалиста, часто люди понимают, что попали в лапы мошенника в процессе общения. Но так как они находятся в трансе, противоречить злоумышленникам не могут.
Понять, что вам звонят мошенники, можно по бесконечным обещаниям и нездоровому желанию помочь.
«Люди предполагают, что мошенники смогут решить их проблемы, при этом, мошенники красиво представляются, надевают как бы на себя форму представителей власти. Поэтому люди им верят. Это тоже параметр доверчивости, неумения определить, где правда, где ложь. Их можно вычислять по каким-то неземным и нереальным общениям. Например, “мы погасим вам кредит”, “мы поможем что-то выкупить или реструктуризировать долг”», — сказал Барышев.
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#психолог
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#кредит
#поджог
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Минюст США наложил иск на Илона Маска
Axios: Минюст США обвинил Маска в угрозе безопасности данных пользователей X
13 сентября 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Министерство юстиции США обвинило Илона Маска в нарушении конфиденциальности пользователей соцсети X (бывш. Twitter). Об этом сообщает информационный портал Axios.
Уточняется, что Маск периодически осуществлял руководство «особым образом, который мог поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных».

Кроме того, предъявленный Минюстом иск ознаменовал собой последнюю попытку американского правительства добиться соблюдения представителями социальной сети условий соглашения Федеральной торговой комиссии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Илон Маск продолжит в полном объёме предоставлять Украине услуги спутников Starlink. Затем стало известно, что Маск ограничил работу Starlink в районе Чёрного моря, объяснив это тем, что США наложили антироссийские санкции, которые работают в том числе и на территории Крыма. При этом, сенатор США Элизабет Уоррен потребовала начать расследование в отношении компании SpaceX.

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#компании
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Глава Мособлдумы Брынцалов призывает жителей региона принять участие в экологической акции
13 сентября 2023, 15:15

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября.
Для акции подобрано почти 700 участков: 24 участка на землях лесного фонда (общей площадью более 27 га) и 654 площадки на землях муниципальных образований (общей площадью свыше 70 тыс. га)

Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.
«Это добрая и очень правильная традиция по сохранению наших лесов. В ней, как и в любом полезном деле, важна сплочённость и командный дух. Надеюсь, что и в этом году настрой наших жителей не угаснет и все вместе мы сделаем одно большое и важное дело!», — 
отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».

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В Подмосковье пометят серых журавлей для изучения путей их миграции.

За прошедшую неделю в парках Подмосковья зафиксировано порядка 1,7 млн посещений.
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#сво
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В Госдуме предложили выпускать «Пушкинскую карту» для детей от 7 до 14 лет
Депутат Лантратова предложила предоставлять «Пушкинскую карту» с семи лет
13 сентября 2023, 14:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предоставить возможность детям от 7 до 14 лет пользоваться «Пушкинской картой» или создать для них отдельный аналог. Об этом депутат заявила в своём Telegram-канале.
Она уточнила, что в настоящее время дети не имеют возможности посещать музеи и другие мероприятия, используя «Пушкинскую карту», что говорит о неравномерном доступе к учреждениям культуры и культурным ценностям.

Если предложение будет принято, детям будет предоставляться карта, на которой будет три тысячи рублей, которые можно потратить на посещение выставок, концертов, кинотеатров и иных культурных мероприятий.

Кроме того, Лантратова отметила, что в настоящее время льготы на детей предоставляются родителям, а изменения, внесённые в программу «Пушкинской карты», позволят предоставлять льготы напрямую детям.

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#культура
#пушкинская карта
#дети
#образование
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Россияне ответили, с какими дискриминациями на работе сталкивались чаще всего
Исследование: Наиболее частые дискриминации на работе были связаны с возрастом
13 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Bojan89

Исследование центра «Зарплаты.ру» показало, что наиболее часто россияне сталкивались на работе с дискриминациями, связанными с возрастом.
Также предвзятое отношение начальства были связаны с семейным положением и полом работников.

Отмечается, что из все опрошенных с каким-либо видом дискриминаций сталкивались 37% граждан.

Кроме этого, респонденты отмечали предвзятое отношение работодателей из-за ограничения по здоровью (21%), внешности (18%), социального положения (17%), национальности (13%), политических и религиозных убеждений (7% и 5%), сексуальной ориентации (3%).

«Также у респондентов были проблемы из-за отсутствия детей или супруга — такие претензии преимущественно характерны для промышленности, автобизнеса и строительства. Кроме того, работодателей иногда не устраивает наличие супруга и грядущее замужество/женитьба», — приводит RT текст результатов исследования.

Всего в исследовании приняли участие 2,3 тыс. россиян в возрасте от 25 до 55 лет из всех округов России.

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#ограничения
#работа
#исследование
#работники
#общество
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Программа установки губернаторских детских площадок на 2023 год вышла на финишную прямую
13 сентября 2023, 14:32

Фото: Минблаго МО

Работа по установке детских площадок по программе губернатора в Подмосковье близка к завершению. Из 132 площадок, которые должны быть установлены в этом году, 127 уже готовы, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Работы мы ведём с мая. За это время уже установлено 127 площадок. Оставшиеся откроем в ближайшее время», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Игровые элементы детских комплексов площадью 300 или 450 кв м рассчитаны на детей разных возрастов и посвящены разным темам. В этом году в подмосковных муниципалитетах появились площадки с тематиками «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другие. 
 
Площадки оборудуют ударопоглощающим резиновым покрытием, возводят по периметру металлические ограждения, оборудуют уличным освещением. 
 
Все 132 детские игровые площадки будут оснащены камерами видеонаблюдения, подключёнными к системе «Безопасный регион». 
 
В министерстве напомнили, что в этом году исполняется 10 лет программе по установке больших детских площадок, инициированной губернатором Андреем Воробьёвым. За это время установлено свыше 1,4 тыс игровых комплексов для детей. 

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#андрей воробьёв
#детская площадка
#дети
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В Москве установят новый мост
13 сентября 2023, 14:16

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

В Москве появится новый пешеходный мост, который свяжет остров Балчуг с «Музеоном» и Парком Горького.
Отмечается, что опоры моста подготовили заранее, а пролетное строение, которое весит 235 т, собирали возле подмосковного города Лыткарино.

«В результате в историческом центре Москвы появится еще один интересный прогулочный маршрут», — приводит utro.ru сообщение мэра Москвы Сергея Собянина в его телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Лобне после благоустройства открылся парк Киово. Этот природный памятник – важная достопримечательность городского округа.

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#москва
#мост
#благоустройство
#город
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В этом году в Дмитровском округе отремонтируют 133 подъезда
13 сентября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В рамках реализации плана по ремонту подъездов в 2023 году запланировано отремонтировать 133 подъезда домов на территории муниципалитета. На сегодняшний день ремонт уже выполнен — в 60 подъездах.
В программу входит: покраска стен, побелка потолков, приведение в порядок входных группы, замена оконных рам, светильников и перил (по необходимости), замена покрытия первого этажа, замена почтовых ящиков и другое. 

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный осуществляет регулярный контроль ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов и общается с жителями.

Жители в ходе общения с главой муниципалитета сообщают о проблемах, например, жительница № 41 на улице Маркова обратила внимание главы на неровности пола на первом этаже дома. Илья Поночевный дал поручение ответственным лицам отшлифовать бетонное покрытие. Также, жители предложили убрать из домов мусоропроводы. Этот вопрос будет вынесен на общее голосование между жителями домов. 


«В подъездах светло и чисто, поставили новые окна, светильники и почтовые ящики. Теперь они выглядят как новые, а людям здесь гораздо приятнее находиться. Передвигаться людям стало удобнее - установили пандусы, которые облегчают жизнь мамам с колясками и маломобильным жителям», — сказал Илья Поночевный в рамках планового осмотра хода ремонта подъездов.
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#дмитровский городской округ
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На территории центра гигиены им. Эрисмана в Мытищах возведут храм на 300 прихожан
13 сентября 2023, 14:11

Фото: Главгосстройнадзор МО

На территории Федерального научного центра гигиены им. Эрисмана в Мытищах появится Храм Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери. Его построят к осени 2024 года, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
В ведомство поступило извещение о начале строительства в Мытищах православного храма на 300 прихожан. Окончание строительства запланировано на лето 2024 года.
 
Проект предусматривает возведение одноглавой церкви со звонницей высотой 27 м. Внутри установят акустические системы. Для людей с ограниченными возможностями устроят пандусы, два адаптированных входа и 10 парковочных мест. Для слабовидящих установят тактильные указатели. На прилегающей территории организуют зону отдыха.
 
В сентябре прошлого года на месте строительства торжественно заложили камень в основание храма. Церемония была приурочена к 100-летию Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Ранее у ведомства не было храма.

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#главгосстройнадзор мо
#мытищи
#храм
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Кинолог Голубев заявил об опасности желудей и каштанов для собак
13 сентября 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Valentina Shilkina

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил владельцев собак о крайней токсичности желудей и каштанов для животных.
Он пояснил, что жёлуди содержат дубильную кислоту, что опасно для собак с проблемами печени и почек.

«Осенью на прогулке будьте внимательны, не позволяйте собакам подбирать и грызть жёлуди и каштаны. Помимо непроходимости и механического раздражения стенок пищеварительного тракта, они могут вызвать отравление. Если собака съела жёлудь или каштан, отправляйтесь в ветеринарную клинику», – отметил в беседе с АГН «Москва» Голубев.

При отравлении врач может прописать антибиотики или обезболивающие средства.

Он подчеркнул, что даже при хорошем самочувствии питомца важно его проверить у специалиста.

До этого в интернете стало популярным видео с котом в соломенной шляпе и очках, плавающем в воде. Как передают «Дни.ру», в комментариях пользователи назвали кота бесстрашным, а также нарекли его «подводной лодкой».

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#отравление
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