Экс-полиграфолог МВД объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников

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Телефонные мошенники всё чаще толкают россиян на серьёзные преступления. Теперь они не просто просят номер карты, но и подстрекают на поджог военкоматов.
Президент Ассоциации профессионалов детекции лжи, доктор психологии Международной ассоциации психологов, бывший руководитель главного подразделения МВД России по полиграфии Олег Барышев рассказал «Радио 1», что на удочку мошенников в основном попадают люди из группы риска. По его словам, это люди с проблемами по здоровью или плохим воспитанием.
По словам специалиста, часто люди понимают, что попали в лапы мошенника в процессе общения. Но так как они находятся в трансе, противоречить злоумышленникам не могут.
Понять, что вам звонят мошенники, можно по бесконечным обещаниям и нездоровому желанию помочь.
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«Это определённая группа риска, которая соглашается на такие действия. Это либо люди с какими-то аномалиями здоровья, например, с понятийным аппаратом, с последствиями каких-нибудь болезней, либо с недостаточно правильным воспитанием», — сказал Барышев.
Понять, что вам звонят мошенники, можно по бесконечным обещаниям и нездоровому желанию помочь.
«Люди предполагают, что мошенники смогут решить их проблемы, при этом, мошенники красиво представляются, надевают как бы на себя форму представителей власти. Поэтому люди им верят. Это тоже параметр доверчивости, неумения определить, где правда, где ложь. Их можно вычислять по каким-то неземным и нереальным общениям. Например, “мы погасим вам кредит”, “мы поможем что-то выкупить или реструктуризировать долг”», — сказал Барышев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова