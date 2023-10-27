Экс-премьер Британии Борис Джонсон решил стать телеведущим

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующем году станет телеведущим и обозревателем авторской политической передачи на канале GB News.
Телеканал отмечает, что Джонсон представит свою авторскую программу, в которой выступит ведущим. Он будет рассказывать о политике Великобритании. В частности, возьмёт на себя освещение выборов в Великобритании. Но, помимо этого, расскажет и про предстоящие в следующем году президентские выборы в США.
Напомним, что Борис Джонсон уже пытался устроиться на работу в СМИ после ухода из политики. Однако стало известно об очередном нарушении кодекса министров, из-за которого его не приняли в Daily Mail. До этого он незаконно работал в газете Telegraph.
Уточняется, что британские политики в течение двух лет после ухода с должности должны получать разрешение Консультативного комитета по деловым назначениям для того, что занять новую должность. Джонсон уведомил комитет о переходе на новую должность за полчаса до публичного объявления.
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Напомним, что Борис Джонсон уже пытался устроиться на работу в СМИ после ухода из политики. Однако стало известно об очередном нарушении кодекса министров, из-за которого его не приняли в Daily Mail. До этого он незаконно работал в газете Telegraph.
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Анастасия Чинкова