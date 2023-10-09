Экс-президент Венгрии Ласло Шойом скончался в возрасте 81 года

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Экс-президент Венгрии Ласло Шойом скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщили в секретариате политика в воскресенье, 8 октября.
«В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета», — цитирует MTI заявление агентства.
Уточняется, что бывший президент умер в результате продолжительной болезни.
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