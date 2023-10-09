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Экс-президент Венгрии Ласло Шойом скончался в возрасте 81 года

09 октября 2023, 01:06
Фото: iStock/Todor Dinchev

Фото: iStock/Todor Dinchev

Экс-президент Венгрии Ласло Шойом скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщили в секретариате политика в воскресенье, 8 октября.

«В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета», — цитирует MTI заявление агентства.

Уточняется, что бывший президент умер в результате продолжительной болезни.

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#венгрия
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Всемирный день почты 9 октября: история праздника
09 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Девятого октября во всем мире отмечается праздник, посвященный почте. Поздравить также стоит сотрудников данного средства связи. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и интересных фактах о почте и письмах.

День почты 2023


Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. С профессиональным торжеством поздравляют почтальонов и сотрудников почтовых организаций.

Всемирный день почты: история

 
Дата праздника выбрана не случайно. Всемирный почтовый союз был создан в 1874 году в Берне именно в этот день. С тех пор праздник ежегодно начал отмечаться во многих странах мира. В России существует отдельный день, посвященный почтовым отправлениям. Российская почта зародилась еще в Киевской Руси (X–XI вв.), поэтому считается одной из древнейших в Европе. Доподлинно неизвестна точная дата возникновения праздника, но отмечать его принято во второе воскресенье июля. Немногие знают, что в 2013 году «Почта России» вошла в список важных стратегических служб страны.

Интересные факты о почте


Ко Всемирному дню почты ежегодно выпускаются конверты, открытки и марки.

Самое большое количество писем было получено Папой Римским. Ему еженедельно приходило несколько тысяч писем.

                                                                                                                 Фото: iStock/oliviaelisa92

Романтическая история, связанная с письмами зародилась в немецком городке Ойтин. В XIX веке влюбленная пара обменивалась любовными письмами, кладя их дупло старого дуба. С тех пор дерево имеет свой почтовый адрес, а влюбленные продолжают класть записки с любовными посланиями в дупло, в надежде найти вторую половинку. 

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МЧС предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды
МЧС предупредило о сильном ветре, дожде и мокром снеге в Москве
08 октября 2023, 19:26

Фото: iStock/Oleg Elkov

МЧС выпустило экстренное предупреждение до 21:00 понедельника из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в Москве.
Согласно прогнозам Росгидрометцентра с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника в Москве ожидание усиление ветра до 16 м/с, который идёт фронтом с северо-запада. Также ожидается дождь и мокрый снег. Местами на дорогах образуется гололедица.

Главк МВД по городу Москве призвал автомобилистов не превышать скорость, сохранять дистанцию и парковать автомобили в максимальной отдалённости от деревьев.

Горожанам посоветовали не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.  

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#мчс
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Миронов предложил отслеживать, насколько полезна деятельность чиновников
Миронов предложил создать систему социального рейтинга для чиновников
08 октября 2023, 18:18

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Председатель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов предложил отслеживать полезность деятельности депутатов. С таким предложением он выступил в своём Telegram-канале.
Чтобы реализовать эту идею, необходимо создать систему социального рейтинга. Миронов обратился к студентам российских учебных заведений с предложением выполнить эту задачу.

При этом Миронов отметил, что не считает нужным вводить систему рейтинга для простых россиян. Подобная система действует в Китае, но она, по словам депутата, применяется только по отношению к коммерческим предприятиям. Информация о том, что социальный мониторинг действует на каждого гражданина Китая – фейк, распространившийся в СМИ и соцсетях.

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#госдума
#разработки
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#общество
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Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
08 октября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Советская и украинская актриса и певица Нина Матвиенко скончалась на 76-м году жизни. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян, позже информацию подтвердила дочь артистки Антонина Матвиенко.
Нина Матвиенко с 1968 по 1991 год была солисткой в Украинском народном хоре имени Григория Веревки. С 1991 года — участницей Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Она всегда вела активную концертную деятельность, много гастролировала в разных странах.

Нина Матвиенко также снималась в кино. Самая известная картина с ее участием — «Как закалялась сталь». Кроме того, на ее счету роли в фильмах «Соломенные колокола», «Обвиняется свадьба», «Не пройдет и года».

Единственным мужем Нины Матвиенко был художник Петр Гончар. Супруги воспитали троих детей: сыновей Ивана и Андрея и дочь Антонину. Сыновья пошли по стопам отца и стали художниками. А дочь продолжает дело матери — поет в ансамбле, участвовала во многих музыкальных конкурсах.

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#супруги
#матвиенко
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Умер бывший клавишник группы «Руки вверх!» Владимир Капырин
08 октября 2023, 14:55

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В своей квартире Москве умер экс-клавишник известной поп-группы «Руки вверх!» Владимир Капырин. Музыканту было всего 36 лет.
Обнаружил умершего Владимира его отец — композитор Дмитрий Капырин, сообщает ИА «Регнум». Когда он приехал в квартиру сына, тот был уже без сознания. Отец пытался привести музыканта в чувство, но было уже поздно. Подъехавшие врачи констатировали его смерть. По словам Дмитрия Капырина, в последнее время его сын злоупотреблял алкоголем.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Он увлекался джазом, был лауреатом многих джазовых фестивалей и конкурсов. Владимир участвовал во многих музыкальных проектах. Сотрудничал с группами «Харизма» и Jazzmobile, аккомпанировал Трофиму. Гастролировал с группой «Руки вверх!» и другими известными коллективами. Его отец, композитор Дмитрий Капырин, также помогал создавать аранжировки для концертов группы «Руки вверх!» и Сергея Жукова.

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#музыкант
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Российская актриса Прудникова опровергла информацию о своём похищении боевиками ХАМАС
Baza: похищение ХАМАС россиянки Прудниковой в Израиле не подтвердилось
08 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Информация о похищении палестинскими боевиками ХАМАС россиянки Елизаветы Прудниковой не подтвердилась. Об этом сообщает Telegram-канал ​Baza.
Ранее в социальных сетях распространилось фото 21-летней российской актрисы Елизаветы Прудниковой, которую, якобы, похитили боевики палестинского движения ХАМАС.

Однако девушка вышла на связь и сообщила, что в настоящее время находится в России. А пропавшая в Израиле девушка, которую по ошибке записали как «Елизавету Прудникову», на самом деле, является жительницей Лиссабона по имени Карина Притика.

Ранее в посольстве России ​в Израиле началась проверка ​информации о ​якобы похищенных россиянках. В пресс-службе диппредставительства отметили, что ​родственники девушек не обращались в консульство. А сами девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства.

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#похищение
#россияне
#израиль
#актриса
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Tutu назвал страны, где можно сесть в тюрьму за неуместные шутки
08 октября 2023, 12:09

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Эксперты сервиса бронирования перечислили страны, где легко можно получить тюремный срок за неуместные шутки. Среди них Египет, Таиланд, Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), США и Япония.
Упоминая Египет, специалисты напомнили, что здесь в 2013 году была запрещена популярная телевизионная передача за то, что ее ведущие позволяли себе остроумные выпады в адрес властей, передают «Известия». Спустя 10 лет, в этой арабской стране по-прежнему не стоит критиковать и подшучивать над политиками и государственными чиновниками, не позволять юмористических высказываний на тему национальности, религии и традиций. За невинную шутку можно получить реальный тюремный срок. Это произошло, например, с певицей Ширин Абдель Вахаб в 2018 году. Она всего лишь не советовала пить воду из реки Нил, так как там могут быть паразиты.

В Таиланде можно присесть за шутки о королевской семье. Там также нельзя рвать деньги, мять и наступать на них, потому что на монетах и купюрах также изображен монарх.

Говоря об ОАЭ, эксперты предостерегают от использования ненормативной лексики, в том числе на иностранном языке, даже если она является частью шутки или анекдота. За это можно получить штраф или отправиться в тюрьму.

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#египет
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Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами
Минэнерго Украины призвало жителей приобрести автономные системы отопления
08 октября 2023, 11:43

Фото: iStock/stefanamer

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал жителей закупиться генераторами на фоне возможных отключений электроэнергии с наступлением холодов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Мы–Украина».
Он отметил, что важно усиливать автономные системы отопления в такое нестабильное время.

Галущенко добавил, что Минэнерго будет делать всё возможное, чтобы избежать отключения отопления.

Ранее министр энергетики отмечал, что энергосистема Украины полностью готова к отопительному сезону. Однако штатной работе системы могут помешать обстрелы.

Напомним, что Украина уже несколько дней побивала рекорды по использованию и закупке электроэнергии из соседних европейских государств. Власти страны требуют от украинцев сокращения количества потребляемого электричества. 

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#украина
#энергетика
#жители
#отопление
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Россиянам рассказали, законно ли публиковать ролики с соседями на YouTube
Депутат Гаврилов раскрыл законные способы съёмки соседей для публикации на YouTube
08 октября 2023, 10:21

Фото: iStock/Daria Nipot

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал россиянам, можно ли снимать на видео соседей и выставлять ролики на YouTube, а также, что делать при обнаружении над своим участком дрона. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что фотографировать или снимать на видео соседей, их дом и домашних животных можно. Однако, если кадры попадут в соцсети или на YouTube, нужно учитывать требования Гражданского кодекса РФ, а именно его статьи 152.1, которая гласит о том, что обнародование фотографий и видеозаписей других людей допускается только после их согласия.

Также Гаврилов отметил, что дело может дойти до Уголовного кодекса РФ (статья 137), если будут опубликованы в сеть кадры, иллюстрирующие частную жизнь граждан, содержащую личную или семейную тайну.  

Он добавил, что эта мера, в частности, касается дронов. Но здесь также стоит внимательнее рассмотреть объект. Если над домом кружит квадрокоптер Росреестра, который собирает данные о неполадках и оснащён специальными системами для обработки данных, то это не является проникновением в частную жизнь граждан. А вот если территорию дома снимает дрон, принадлежащий другому гражданину, стоит обратиться в полицию.

При этом депутат призвал граждан не сбивать дроны самостоятельно, поскольку за этим последует наказание из-за умышленного повреждения чужого имущества. 

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