Экс-разведчик Граш: В Вашингтоне еще с 1930-х годов знают о существовании инопланетян

Фото: iStock/ktsimage
Конгресс США провёл первые слушания о существовании неопознанных летающих объектов (НЛО) и случаях контактов с ними, сообщает ТАСС. В ходе них бывший член американского разведсообшества Дэвид Граш заявил, что власти США еще с 1930-х годов знают о существовании внеземных цивилизаций.
«Во время исполнения своих служебных обязанностей мне стало известно о программе по обнаружению "неопознанных воздушных феноменов", попавших в аварии, и их последующем реинжиниринге, которая существовала в течение нескольких десятилетий», — заявил Граш в ходе своего выступления в Комитете по надзору Палаты представителей американского Конгресса.При этом бывший разведчик отказался отвечать на вопрос о том, существовали ли контакты правительства США с «внеземным разумом», мотивируя это конфиденциальностью подобной информации.
При этом в Пентагоне приветствуют возможность побеседовать с любым штатным сотрудником Минобороны США, как действующим, так и бывшим, «который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных». Как заявила Сьюзен Гоф, работа по изучению такой информации может быть начата в любое время по требованию Конгресса.
Читайте также:
Пентагон опроверг информацию об обладании кораблями инопланетян
Уфолог Григорьев: «Наплыв НЛО со всех сторон»
Профессор Стэнфорда Нолан: Инопланетяне уже живут среди нас
Артем Путинцев