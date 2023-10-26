Экс-редактора Первого канала Овсянникову лишили родительских прав

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Мария Овсянникова лишена родительских прав на дочь, с которой она сбежала в Европу. Бывший муж журналистки планирует добиваться возращения ребёнка.
Shot пишет, что Игорь Овсянников развёлся с супругой до её «перформанса» в эфире Первого канала. У пары есть двое детей — 12-летняя дочь и 18-летний сын. С парнем Овсянникова не общается. Сын решил остаться с отцом. А девочку Мария Овсянникова забрала с собой в Европу. Последний раз их видели в Берлине.
В октябре 2022 года суд ограничил Овсянникову в родительских правах. Дочь должна была жить с отцом. А в августе 2023 года бывший муж журналистки подал иск с требованием полностью лишить женщину родительских прав.
Мария Овсянникова заочно приговорена к 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС РФ. По решению суда она не имеет права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов 4 года.
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В октябре 2022 года суд ограничил Овсянникову в родительских правах. Дочь должна была жить с отцом. А в августе 2023 года бывший муж журналистки подал иск с требованием полностью лишить женщину родительских прав.
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Мария Фирсова