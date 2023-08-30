Экс-сотрудница Минобороны Великобритании подала судебный иск за обращение «умная женщина»

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Правда, в суде не разделили такую точку зрения.
«Все иски о дискриминации по половому признаку, выдвинутые госпожой Роджерс, были отклонены, а судья назвал ее «сверхчувствительной», —сказано в материале.Но суд решил, что оборонное ведомство должно выплатить женщине компенсацию, так как её увольнение оказалось несправедливым.
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