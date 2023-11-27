Экс-советник президента Клименко раскрыл настоящие зарплаты айтишников в России

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Исследование SuperJob показало, что за год зарплаты в сфере IT выросли на 8,5%. При этом годовой прирост в 2022-м составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал «Радио 1», что зарплата специалиста зависит от его классификации. Например, у «джуниуров» предложения по оплате практически не меняются.
«Цифра росла хорошо в ковидные годы, и в начале спецоперации. Если говорить в числах, то у нас есть большой разрыв между джуниорами и высококлассными специалистами, у которых зарплата исчисляется в валюте. Зарплаты джуниоров при этом не поменялись, они как были, так и остались», — отметил он.По словам эксперта, разрыв зарплат у «джуниуров» и «сеньоров» может достигать несколько сотен тысяч.
«Джуниоры получают 60-70 тысяч рублей, мидлы 100-170, сеньоры от 250. Показатель, на который мы можем равняться – это Google и подобные компании. Если мы говорим о высококлассных специалистах, то у них там зарплата около 10 тысяч долларов, у нас топы примерно в той же среде находятся», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова