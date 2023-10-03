Экс-советник президента Клименко заявил о дефиците IT-специалистов в России

Фото: IStock/gorodenkoff
«Программисты хотят работать в международных, успешных проектах. Пригласить из Европы к нам мы не можем, потому что мы усечены в правах, и продукты, которые мы готовим здесь, международными сделать крайне сложно. Если мы будем забирать людей из стран Азии и Африки, то там уровень квалификации не такой высокий», — сказал Клименко.
«Выручка Индии от экспорта программного обеспечения порядка 60 миллиардов долларов в год, мы оружия меньше экспортируем. Но я пока не знаю успешных случаев дистанционного найма индусов», — добавил Клименко.Специалист подчеркнул, что из Китая нанять программистов тоже невозможно, поскольку для России это конкурент в сфере IT.
Читайте также:
Фитнес-индустрия заявила о сильнейшем дефиците кадров
Сфера обслуживания столкнулась с сильнейшим дефицитом кадров
В России зафиксирован масштабный дефицит фармацевтов