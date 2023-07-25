Экс-советник президента раскритиковал запрет на регистрацию через иностранную почту

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Депутаты Госдумы поддержали запрет на регистрацию на сайтах России с помощью иностранной электронной почты. Так, с 1 декабря для регистрации на сайтах пользователи должны будут использовать российские почтовые сервисы, мобильный телефон или авторизацию через портал «Госуслуги».
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что эта инициатива снизит количество спамов на российских сайтах, но приведёт к потере аудитории. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Герман Клименко подчеркнул, что обсуждать подобные инициативу нужно с индустрий, однако, этого не сделали.
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«Наши сайты чаще всего посещают граждане России, и русскоязычные люди из Казахстана из других стран. И примерно 40 процентов аудитории у ВКонтакте, других социальных сетей, мессенджеров, СМИ, где есть комментарии, — это русскоязычная аудитория из стран бывшего Советского Союза. Естественно, они регистрируются со своих местных почт. Поэтому риск потери аудитории мне представляется существенным», — подчеркнул эксперт.
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Екатерина Шмакова