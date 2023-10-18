Эксперт алкорынка Черниговский: Главная опасность «наливаек» — отсутствие контроля

Фото: istockphoto.com/Dziggyfoto
Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил об опасности так называемых «наливаек» из-за отсутствия должного контроля в них за оборотом алкоголя.
«Наливайка наливайке рознь. Дело в том, что, когда речь идёт о розничных магазинах и тех же кафе, где реализуются только пиво и пивные напитки, получать соответствующую розничную лицензию на право реализации алкогольной продукции им не надо. И это одна из самых больших проблем на алкогольном рынке», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Черниговский.
По его мнению, в России нет серьезного контроля за оборотом пива и пивных напитков, что необходимо изменить.
Черниговский высказал мнение о том, что и контроль за оборотом алкогольных пивных напитков, и сами требования для получения лицензии общепита, где разливают спиртное, в России нужно ужесточать.
Читайте также:
В России производители сокращают количество сахара в напитках
Петербуржец выпил пива и впал в кому
Россияне стали чаще пить настойки вместо водки
Мелисса Тимофеева