Эксперт по финансам Бархота напомнил о проблемах из-за новой 100-рублевой купюры

Специалисты дорожной службы ликвидировали упавшие деревья с региональных дорог в 5 округах для обеспечения безопасного проезда.

Специалисты Мосавтодора провели работы по обеспечению безопасности на дорогах вблизи Усадьбы Шахматово Солнечногорского округа, посёлка Руново в Кашире, а также на проспекте Ленина в Подольске, на улице Авиарембаза посёлка Федурново в Балашихе и на улице Дмитрия Пожарского в Можайске, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проведенные работы улучшили обзор на проезжую часть и снизили вероятность возникновения аварий

Дорожные службы регулярно проводят опиловку деревьев на дорогах региона, чтобы ликвидировать потенциальные аварийные участки.

За устранением выявленных нарушений следят ответственные исполнители. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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