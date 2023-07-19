Эксперт по финансам Бархота напомнил о проблемах из-за новой 100-рублевой купюры

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Отметим, что осенью прошлого года в Ассоциации банков России сообщили, что принимать новую купюру смогут только 20 процентов банкоматов. Когда, Сбербанк утерждал, что 95% инфрастуркутры готово к использованию новой купюр, оданко некоторые проблемы могут возникунть.
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