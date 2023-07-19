Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эксперт по финансам Бархота напомнил о проблемах из-за новой 100-рублевой купюры

Эксперт по финансам Бархота напомнил о проблемах из-за новой 100-рублевой купюры

19 июля 2023, 11:43

Фото: istockphoto / Lari Bat

На этой неделе стало известно, что новые банкноты номиналом 100 рублей появятся в столичном регионе уже совсем скоро.
В некоторых случаях банкоматы могут не принять новые 100-рублевые купюры. Об этом «Вечерней Москве» сообщил специалист по финансовым сервисам Андрей Бархота.

Отметим, что осенью прошлого года в Ассоциации банков России сообщили, что принимать новую купюру смогут только 20 процентов банкоматов. Когда, Сбербанк утерждал, что 95% инфрастуркутры готово к использованию новой купюр, оданко некоторые проблемы могут возникунть.


Специалист добавил, что у потребителя всегда есть запасной вариант. По словам, Бархота, как правило, рядом с банкоматами находятся отделения, где можно будет поменять купюру на подходящую.

Читайте также:

ЦМАКП допустил остановку роста российской экономики из-за слабого рубля.

Правительство одобрило предложение Минфина о сокращении расходов бюджета.

Финансист Разуваев рассказал, как грамотно распорядиться выигрышем в лотерею.
#банк
#купюра
#проблема
Читайте нас в
Более 700 осужденных получили профессии в местах заключения
19 июля 2023, 11:48

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В 2022-2023 учебном году в профессиональном образовательном учреждении № 66 ФСИН России прошли обучение более 700 осужденных по 12 профессиям.
Обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в образовательном учреждении № 66 ФСИН России прошли более 700 осужденных по профессиям: «Оператор швейного оборудования», «Швея», «Раскладчик лекал», «Изготовитель лекал», «Комплектовщик материалов, кроя и изделий», «Подсобный рабочий», «Уборщик производственных помещений», «Укладчик-упаковщик», «Сборщик изделий из пластмасс», «Маляр», «Повар», «Пекарь».

Профессиями-лидерами у заключенных стали: «Швея», «Повар» и «Подсобный рабочий». В этих профессиях было свыше 350 выпускников.

Осужденные успешно сдали выпускные экзамены и получили дипломы об обучении.  
«Осужденные, прошедшие обучение, трудоустраиваются на производстве исправительных учреждений на должности в соответствии с полученным образованием. После освобождения выпускники находят работу на региональных рынках труда. Наличие образования и приобретенные трудовые навыки являются одним из основополагающих факторов их успешной ресоциализации в обществе», — отметила директор профессионального образовательного учреждения № 66 Регина Виноградова.
Читайте также:

Начальник УФСИН России Ветров провел встречу с председателем ОНК Леоновым.

В женской колонии Подмосковья запустили социальный проект для мам и детей.

Сотрудники УФСИН обсудили с общественниками социально значимые программы.
#Осужденные
#профессия
#обучение
#УФСИН
#тюрьма
Читайте нас в
Метеоролог Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в августе
19 июля 2023, 11:26

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Погода в августе в Московской области будет настроена оптимистично. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.
При этом, специалист отметила, что по прогнозам жаркой погоды в августе не будет. Температура воздуха будет держаться на 23–25 градусов с положительными значениями и 16–18 — в ночное время суток.
  
Позднякова отметила, что к середине месяца водоемы с низкой тесмператуы Москвы смогут согреться до комфортных температур. 

Читайте также: 

В Москве из-за непогоды временно закрыли парки и зоопарк. 

В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде. 

На дорогах в 5 округах Подмосковья убрали последствия сильного ветра. 
#погода
#август
#Москва
Читайте нас в
Мособлдума утвердила кандидатуру Алексея Гержика на должность Зампреда Правительства региона
19 июля 2023, 11:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Все фракции Мособлдумы согласовали кандидатуру Алексея Гержика на должность заместителя Председателя Правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кандидатуру министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика на должность заместителя председателя правительства региона выдвинул сам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Московская областная Дума согласовала кандидатуру Алексея Гержика, он по-прежнему будет курировать региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. 
«Задач в транспортной сфере действительно много, это и крупные проекты по строительству и реконструкции дорог, и наказы наших жителей в части работы общественного транспорта, строительства переходов. Желаю Алексею Дмитриевичу успехов на этом ответственном посту!», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем официальном телеграм-канале. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Губернатор наградил её орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени за значительный вклад в развитие транспортной отрасли.

Читайте также:

Воробьёв выдвинул главу Минтранса Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья.

Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил Николая Ханина в качестве врио Раменского городского округа.

#Алексей Гержин
#Минтранс
#Зампред
#Анна Кротова
#Игорь Брынцалов
#Андрей Воробьев
Читайте нас в
Россияне назвали главное препятствие на пути к карьерному успеху
19 июля 2023, 11:10

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Специалисты провели исследование и назвали основные преграды на пути к карьерному успеху, по мнению граждан России.
Согласно результатам исследования, с которыми ознакоимились RT, на первом месте — страх перед измененинями, с таким мнением согласны 54% респондентов.
 
На втором месте — возраст человека, так считают 40% опрошенных. По 30% участников опроса указали на неготовность брать ответственность и отсутствие необходимых знакомых, говрят данные исследования «Работы.ру».

Читайте также: 

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с помощью фейковых фото банковских карт. 

В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов. 

Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы. 
#работа
#успех
#исследования
Читайте нас в
Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с помощью фейковых фото банковских карт
19 июля 2023, 10:55

Фото: istockphoto/

Мошенники начали массово изготавливать поддельные фотографии банковских карт. О совершенствовании способов обмана граждан рассказывают сотрудники кредитных организаций.
На первом этапе злоумышленники взламывают аккаунт человека в мессенджерах и от его имени посылают близким друзьям или родственникам сообщение с просьбой перевести деньги на счет в банке. Эта схема давно известна: пишут о ДТП, внезапной болезни и так далее, передают «Известия». Но появилась новая деталь: следом присылается фотография банковской карты какого-либо известного банка, на которую нужно перевести деньги.

На фотографии пластиковая карта крупной финансовой организации, причем с именем и фамилией человека, от которого якобы приходят сообщения. На самом деле это подделка, а счет принадлежит мошеннику и находится совсем в другом банке, не таком известном.

Обнаружив обман, следует немедленно обратиться в свою кредитную организацию. Та свяжется с банком-получателем и уведомит его о мошеннической операции.

Читайте также:

Эксперт по кибербезопасности Курочкин назвал пять правил надежного пароля

Комитет Совфеда поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Эксперт Каргалев: Сценарии с трудоустройством или заработком в Сети – популярные схемы мошенников

#мошенник
#банк
#карта
#фотография
#сообщение
#аккаунт
Читайте нас в
Минтранс предупредил о закрытии платформы на станции Ипподром с 20 июля
19 июля 2023, 10:42

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

В связи со строительством пешеходного перехода в преддверии запуска МЦД-3, с 20 июля будет закрыта платформа №2 на станции Ипподром.

Поезда, конечной остановкой которых являлась станция Ипподром, на время сменят конечную остановку на Раменское, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Узнать актуальное расписание электричек можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании АО «Центральная ППК».

Читайте также:

ЦППК рассказала о самых необычных вещах, забытых в электричках.

Число новых валидаторов на станциях превысит 1000 до конца сентября.

ЦППК поделилась историей любви машиниста.
#МЦД
#МЦД-3
#строительство
#электричка
#поезд
Читайте нас в
В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов
19 июля 2023, 10:26

Фото: istockphoto / Kathrine Andi

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах.
Дубликат обращения на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT. Депутат напомнил, что в осенний период прошлого года правительство России утвердило изменения к Правилам дорожного движения в части введения ограничения скорости движения на электросамокатах. Было утверждено, что вне проезжей части максимально допустимая скорость — 25 км/ч, по проезжей части — до 60 км/ч. 

Эта мера в настоящее время не разделяет электросамокаты, оборудованные шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами. Исходя из этого, Власов предложил снизить скорость движения по пешеходным зонам с 25 до 20 км/ч и рассмотреть изменение допустимой скорости движения на автомобильной части. 

Читайте также: 

Аксёнов представил временную схему движения по трассе «Таврида». 

В Москве из-за непогоды временно закрыли парки и зоопарк. 

Выявлять незаконную торговлю в Подмосковье будут 3 тыс камер с искусственным интеллектом. 
#самокаты
#скорость
#закон
Читайте нас в
На дорогах в 5 округах Подмосковья ликвидировали упавшие деревья
19 июля 2023, 10:15

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты дорожной службы ликвидировали упавшие деревья с региональных дорог в 5 округах для обеспечения безопасного проезда.

Специалисты Мосавтодора провели работы по обеспечению безопасности на дорогах вблизи Усадьбы Шахматово Солнечногорского округа, посёлка Руново в Кашире, а также на проспекте Ленина в Подольске, на улице Авиарембаза посёлка Федурново в Балашихе и на улице Дмитрия Пожарского в Можайске, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проведенные работы улучшили обзор на проезжую часть и снизили вероятность возникновения аварий

Дорожные службы регулярно проводят опиловку деревьев на дорогах региона, чтобы ликвидировать потенциальные аварийные участки. 

За устранением выявленных нарушений следят ответственные исполнители. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Читайте также:

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий.

В Подмосковье отремонтируют участок дороги, связывающий Можайское и Минское шоссе.

В Москве из-за непогоды временно закрыли парки и зоопарк.
#Дороги
#безопасность
#упавшие деревья
#непогода
#дорожные службы
Читайте нас в
В Москве из-за непогоды временно закрыли парки и зоопарк
19 июля 2023, 09:49

Фото: iStock/RomoloTavani

Столичные парки и зоопарк временно закрылись из-за неблагоприятной погоды. Об этом говорится в Telegram-каналах Мосгорпарка и зоопарка.
«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь — надеемся на скорую встречу», — говорится в сообщении Мосгорпарка.

При этом зоопарк также закрылся по тем же причинам.

Сейчас в Москве продолжается шквалистый ветер и ливень. За последние сутки в столице выпала трехмесячная норма осадков. Из-за сильного ветра в городе упали 57 деревьев. Синоптики обещают, что после полудня погода в Москве наладится.


Читайте также:

В Москве за час выпала месячная норма осадков

Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии

В Госдуме и Совете Федерации протекла крыша во время ливня
#парк
#зоопарк
#Москва
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников