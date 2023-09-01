Эксперт Дайнеко разъяснила россиянам новый порядок уплаты налогов

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Эксперт Ольга Дайнеко напомнила россиянам, что в 2023 году их ждет новый порядок уплаты налогов. Об этом пишет радио Sputnik.
Так, ЕНС является подобием электронного кошелька, откуда налоговая служба может списать начисленные платежи. Отмечается, что если у гражданина есть штрафы или задолженности, они будут оплачиваться в первую очередь.
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