Эксперт Дайнеко: Пенсию по старости могут не назначить из-за недостаточного трудового стажа

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Пенсию по старости могут не назначить из-за маленького трудового стажа или недостатка пенсионных баллов. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ министерства финансов России Ольга Дайнеко.
Эксперт уточнила, что приобрести можно только обычный страховой стаж. Специальный «северный» стаж получить путем самостоятельного перечисления взносов не получится. Лучше заранее проверить имеющееся количество пенсионных баллов и отработанного стажа, потому что оплатить можно только один год, отметила Ольга Дайнеко. В нынешнем году минимальная сумма взноса для покупки одного года стажа составляет 42 878,88 рубля, что даст получение 1,02 пенсионного балла. Максимальная — 343 031,04 рубля (8,13 балла). Добровольные взносы можно внести только за текущий год.
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Александр Бойцов