Эксперт Дайнеко: Пенсию по старости могут не назначить из-за недостаточного трудового стажа

23-летняя жительница Самары стала фигурантом уголовного дела после того, как выложила в соцсети видео, на котором она под легкомысленную музыку трогает грудь знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области.