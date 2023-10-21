Эксперт Голицына рассказала, как спасти попавший в воду телефон

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Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, что для спасения упавшего в воду телефона необходимо снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, при этом не включая минимум сутки, чтобы испарилась влага. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт рассказала, что сначала необходимо выключить смартфон и вытащить батарею. После чего следует снять чехол и защитное стекло. Капли воды нужно удалять мягкими материалами: ватными палочками или бумажными салфетками. Оставлять смартфон на солнце нельзя из-за риска выгорания пикселей на дисплее или матрицы камеры.
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