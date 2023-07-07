Эксперт Гориславцева оценила введение в школах единых программ по всем предметам

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Лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева завила, что введение единых школьных программ имеет как плюсы, так и минусы.
«С одной стороны есть инициатива ввести стандартизированные подходы к обучению. С другой стороны, в законе об образовании сохраняется такая норма, которая наделяет школы правом на автономию в различных сферах. В этом заложен существенный конфликт – право школы на выбор образовательных программ и упрощение образовательного процесса, благодаря применению стандарта», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гориславцева.
До этого в Минпросвещения сообщили, что с 1 сентября в российских школах появятся единые школьные программы по всем предметам.
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