Эксперт ГУВД Лобарев заявил об опасных последствиях нехватки кадров в МВД

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Руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев заявил, что нехватка кадров в МВД может повлечь за собой серьёзные последствия.
«От этого зависит авторитет сотрудников правоохранительных органов, которые не успевают ответить гражданам, выехать на задержания. Участковые жалуются на нехватку кадров, некоторые работают на два-три участка. Снижается не только авторитет, но и оперативные позиции, хотя раскрываемость хорошая, особенно по уголовным делам. С гражданами нужно общаться. Нехватка кадров в МВД приведет к серьезным последствиям», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лобарев.
Он также отметил проблему нехватки связи обычных граждан с сотрудниками правоохранительных органов.
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