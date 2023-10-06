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Эксперт Храпунова рассказала о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин

Эксперт Храпунова: Мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин
06 октября 2023, 05:32
Фото: iStock/Choreograph

Фото: iStock/Choreograph

Эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что самый распространенный вид мошенничества в бытовой сфере — это мошенничество в сфере ремонта стиральных машин. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, у россиян чаще всего выманивают деньги во время починки бытовой техники.

«Это сейчас самое распространенное мошенничество», — цитирует издание слова собеседницы.


Храпунова пояснила, что после того, как стоимость работ уже была обговорена, мастер уезжает вместе с какой-то деталью, а позже сообщает, что стоимость ремонта резко выросла. В итоге человек вынужден оплатить требуемую сумму, или же мастер отказывается вернуть деталь.

«Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых», — резюмировала эксперт.

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#ремонт
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Ученикам ограничат доступ к смартфонам на уроках
Депутат Смолин предложил ограничить доступ к смартфонам на уроках
06 октября 2023, 05:47

Фото: istock / Smederevac

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что смартфоны должны разрешаться для использования на уроках только в учебных целях, и в остальных случаях их использование следует ограничивать. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».
Смолин подчеркнул, что необходимо различать ситуации, когда смартфоны используются в учебных целях, и моменты, когда их использование излишне. В данном контексте он привел пример Франции, где принят закон о запрете использования смартфонов в школах. Однако, по мнению депутата, в России ситуация немного иная, так как существуют случаи, когда смартфоны могут быть полезными.

Смолин также отметил, что некоторые школы уже проводят эксперименты, позволяя учащимся оставлять смартфоны в специальных местах перед уроками, если они не нужны для учебных задач. По его мнению, для реализации такой инициативы не требуется отдельного закона, а можно обойтись подзаконным актом.

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#школы
#закон
#рф
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Японский аппарат SLIM пролетел на Луной
Японский аппарат SLIM совершил пролет над Луной
06 октября 2023, 04:51

Фото: istockphoto/mikiell

Модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) из Японии, чья мягкая посадка на Луну запланирована на январь, успешно совершил проход над поверхностью естественного спутника. Информацию об этом передает SpaceNews.
По данным издания, 4 октября модуль преодолел Луну, развив скорость 1,47 километра в секунду и приблизившись на расстояние менее пяти тысяч километров к ее поверхности. В настоящее время аппарат продолжает находиться на вытянутой окололунной орбите.

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#база
#станции
#рф
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Стало известно, насколько за год подорожала аренда квартир в России
«Авито.Недвижимость»: за год аренда квартир в России подорожала на 13%
06 октября 2023, 03:49

Фото: istockphoto/Davizro

За последний год спрос на аренду квартир в крупных российских городах увеличился на 8%, а цены по всей стране выросли в среднем на 13%, достигнув к концу третьего квартала 2023 года уровня в 26 тысяч рублей в месяц, согласно анализу проведенному экспертами сервиса «Авито.Недвижимость», передает РИА Новости.
Согласно данным «Авито», наименьшие цены на аренду жилья в третьем квартале 2023 года были зафиксированы в Брянске и Кирове, где средняя стоимость аренды составила 14 тысяч рублей, а аренда однокомнатных квартир обходилась в 12 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно. Также низкие цены были отмечены в Ярославле (16,5 тысяч рублей в месяц), Ульяновске и Ижевске (по 17 тысяч рублей), а также в Рязани и Саратове (по 18 тысяч рублей).

Самая дорогая аренда наблюдались в Москве (70 тысяч рублей), Сочи (50 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (33 тысячи рублей).

Согласно данным «Авито», за последний год сильнее всего выросли цены на аренду студий ( 14%), за ними следуют двух- и однокомнатные квартиры ( 11% и 10% соответственно). Аренда трехкомнатных квартир осталась на прежнем уровне, а аренда многокомнатного жилья снизилась на 10%.

Спрос на долгосрочную аренду за последние три месяца показал традиционный сезонный рост, увеличившись в третьем квартале на 39% по сравнению со вторым. Особый интерес проявили к жилью малого формата, где аренда студий выросла на 51%, однокомнатных квартир на 42%, двухкомнатных на 31%, а трехкомнатных на 27%.

Предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось на 5% за последние три месяца и на 10% за год. На платформе «Авито» уменьшилось количество доступных лотов всех форматов, что свидетельствует об оживлении рынка как в сравнении с предыдущими тремя месяцами, так и по сравнению с прошлым годом. Цены за квартал выросли на 4%, при этом студии подорожали на 20%, а однокомнатные квартиры на 10%. Стоимость аренды двухкомнатных и трехкомнатных квартир за квартал не изменилась.

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Задержанный мужчина узнал в полицейском порномодель
06 октября 2023, 02:14

Фото: iStock/FOTOKITA

Сотрудница дорожной полиции в Миннеаполисе, США, оказалась в неловкой ситуации, когда остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.
Полиция Миннеаполиса начала внутреннее расследование в отношении этой сотрудницы, которая дополнительно работает порномоделью на платформе OnlyFans. Все началось, когда она случайно остановила одного из своих подписчиков для проверки документов. В настоящее время следователи выясняют, было ли нарушено внутреннее положение и правила службы для сотрудников полиции.

Водитель, которого остановили, рассказал журналистам, что ему потребовалось некоторое время, прежде чем он узнал в этой 35-летней полицейской ту самую даму, чьи откровенные фотографии и видео он просматривал в Интернете в течение пяти месяцев. Как только он осознал, с кем имеет дело, он отказался подчиняться.

«Я не хочу, чтобы она меня арестовывала. Ведь всего вчера я заплатил 29,9 доллара, чтобы посмотреть, как она и ее муж занимаются сексом. Я просто не могу уважать ее или район, в котором она работает», - заявил нарушитель.

В своем OnlyFans-аккаунте женщина описывает себя как «свободную духом неисправимую оптимистку, которая создает сексуальный контент, чтобы приносить удовольствие людям». Однако правила полиции Миннесоты запрещают сотрудникам заниматься внеслужебной деятельностью, которая несовместима с их служебными обязанностями, включая работу в «заведениях для взрослых, где люди выступают обнаженными или полуобнаженными». По словам пресс-секретаря мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, «если речь идет о обнаженных фотографиях, доступных по платной подписке, мэр не видит в этом проблемы».

Шеф полиции Миннеаполиса Брайен О’Хара лично участвует в расследовании нарушения внутренних правил службы. Ему предстоит принять решение о дальнейшей службе женщины в полиции.

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Юрист Данилов рассказал, кто получит выплату в 100 тысяч по банковским картам
Юрист Данилов: По новым правилам клиенты банка получат крупную компенсацию
06 октября 2023, 02:13

Фото: iStock/Diy13

Юрист Кирилл Данилов рассказал, что страховка банковских карт с октября покрывает риски от мошеннических списаний средств. Согласно новым правилам, клиент банка теперь может получить компенсацию, пишет «Прайм».
Отмечается, что минимальный размер страховой выплаты начал действовать с 1 октября текущего года.

«Новые требования Центробанка направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент», — цитирует агентство слова собеседника.

Страховщиков обязали выплачивать средства в срок не более 30 дней со дня получения заявления от потерпевшего.

По словам Данилова, если украденная с карты сумма не превышает 100 тыс. руб., то страховая возместит ущерб в полном объёме. В случаях когда украденная сумма больше, размер выплаты составит не менее 100 тыс. руб.

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#клиент
#ущерб
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Назван способ получения пособия от работодателя при выходе на пенсию
Юрист Виноградов заявил, что уволиться на пенсию можно без отработки двух недель
06 октября 2023, 01:40

Фото: istock / Denis Vostrikov

Работающие граждане в России, которые выходят на пенсию по старости, имеют право подать заявление на увольнение в любое время. Однако важно следовать правильной процедуре, отметил юрист Вадим Виноградовав интервью агентству «Прайм».
В соответствии со статьей 80 Трудового Кодекса, работники, достигшие пенсионного возраста, могут подавать заявление о своем увольнении без необходимости отработки двух недель, пояснил специалист.

Юрист подчеркнул, что в этом случае работодатель не имеет права требовать предъявления пенсионного удостоверения. Он также отметил, что некоторые предприятия могут предложить своим сотрудникам пенсионного возраста перейти на срочный трудовой договор, но никто не имеет права вынуждать их заключать такой документ.

В случае несогласия с продолжением трудовых отношений, работодатель может использовать другой способ — увольнение по причине сокращения штата. В этом случае сотруднику полагается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, пояснил юрист.

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Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали на аукционе
Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка за 260 тысяч рублей
06 октября 2023, 01:21

Фото: iStock/AndreyPopov

Рукопись неизвестной версии песни «В холода» Владимира Высоцкого была продана на онлайн-аукционе в четверг за 260 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
На том же аукционе были выставлены также редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты и исторические документы. Среди них было представлено редкое петровское издание работы Иоганна Бухнера под названием «Учение и практика артиллерии или Внятное описание», которое было продано за 950 тысяч рублей.

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#документы
#новости
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На Украине призвали всех мужчин быть готовыми к призыву в ВСУ
Cтрана.ua: На Украине призвали всех мужчин быть готовыми к призыву в ВСУ
06 октября 2023, 00:53

Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что на Украине каждый мужчина должен быть готов к участию в боевых действиях. Об этом пишет Телеграм-канал «Cтрана.ua».
«Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — цитирует издание слова Истомина.

На Украине всеобщая мобилизация была продлена уже несколько раз. Украинские власти прикладывают все усилия, чтобы мужчинам призывного возраста не удавалось выезжать за рубеж и уклоняться от службы.

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#всу
#солдат
#украина
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Какой праздник 6 октября: памятные даты, традиции
06 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/puflic_senior

День создания первого смайлика, профессиональный праздник работников страховых компаний и торжество, посвященное мученице Ираиде. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще праздники пришлись на 6 октября и кто отмечает именины.

День российского страховщика

 
Профессиональный праздник шестого октября отмечают сотрудники страховых компаний. Поздравлять стоит страховщиков, оценщиков, студентов и преподавателей профильных учебных заведений.

Всемирный день улыбки


                                                                                                                 Фото: iStock/puflic_senior

История возникновения праздника связана с созданием первого в мире смайлика. Во второй половине 20-го века американскому художнику заказали нарисовать визитную карточку для страховой компании. Именно на визитке художник изобразил знакомый смайлик в виде круглой мордочки с улыбкой. В этот день стоит улыбаться друг другу, делиться хорошим настроением и отправлять весёлые смайлики.  

Праздник пледа


Родиной пледов считается Шотландия. Изделия из шерсти помогали переживать суровые зимы в холодной стране. В наши дни пледы стали незаменимым атрибутом уюта. В эти дни принято укрываться любимыми пледами и вспоминать о теплых вещах, для которых постепенно приходит пора.


Всемирный день таблицы умножения


Этот праздник посвящен знаменитой таблице, созданной древнегреческим математиком Пифагором. Интересный факт: старейшая таблица умножения обнаружена в Древнем Вавилоне и имеет возраст примерно 4 000 лет. 

Всемирный день охраны мест обитаний


Торжество учреждено в 1979 году во время конференции в Берне. Страны-участницы ООН отмечают это событие ежегодно. Праздник посвящен природе и призван напомнить людям о важности здоровой окружающей среды. Человечество создает заводы, фермы, возводит города, пользуется транспортом. Все это затрагивает ранее нетронутые территории, причиняя вред окружающей среде. В этот день принято задумываться о последствиях, которые могут наступить при уничтожении растений и животных.

День барсука 

 

                                                                                                                 Фото: iStock/Salinger

Шестого октября отмечается День барсука. Несмотря на миловидность зверька, он вполне может дать отпор и легко поддается провокациям. Барсуки играют важную роль в экосистеме. Зоозащитники в этот день призывают не забывать о значимости животных, рассказывают общественности об образе жизни барсуков.
  

День Ираиды спорной

 
Согласно преданиям, в этот день приходят холода, которые продлятся до Рождества. Торжество установлено в честь мученицы Ираиды. Однажды она пришла к источнику за водой и увидела корабль, на котором плыли окованные цепями верующие христиане. Святая дева пожелала отправиться с ними. На корабле Ираида крестилась и получила имя Раиса. По прибытии в Египет, мученицу первую подвергли пыткам и казнили.
 
В этот день на Руси было принято гадать. Те, у кого были проблемы с финансами приходили на место слияния двух рек. В одинаковые кувшины набиралась вода, после чего ее несли домой и наблюдали. Если вода, набранная из полноводной реки, начнет испаряться быстрее, то неурядицы будут продолжаться.
 
Именины: Ираида, Раиса, Иван, Николай, Ян, Петр

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