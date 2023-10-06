Эксперт Храпунова рассказала о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин

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Эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что самый распространенный вид мошенничества в бытовой сфере — это мошенничество в сфере ремонта стиральных машин. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, у россиян чаще всего выманивают деньги во время починки бытовой техники.
Храпунова пояснила, что после того, как стоимость работ уже была обговорена, мастер уезжает вместе с какой-то деталью, а позже сообщает, что стоимость ремонта резко выросла. В итоге человек вынужден оплатить требуемую сумму, или же мастер отказывается вернуть деталь.
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«Это сейчас самое распространенное мошенничество», — цитирует издание слова собеседницы.
«Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых», — резюмировала эксперт.
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