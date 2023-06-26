Эксперт Имранова объяснила, повысят ли работающим в понедельник москвичам оплату

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Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу вечером объявил понедельник нерабочим днем. Позже пресс-служба столичного главы уточнила, что режим труда 26 мая работодатель может определять самостоятельно.
«В данном случае нерабочий день будет оплачиваться как обычный рабочий день. Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем. При оформлении кадровых документов работодателям следует руководствоваться разъяснениями, опубликованными Минтрудом в ковидное время, и соответствующими локальными нормативными актами, разработанными в организациях», — пояснила специалист.
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