Эксперт Ионин назвал главную проблему космической отрасли России

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Президент России Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли. Власти займутся вопросом их повышения. Однако кандидат технических наук, независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил «Радио 1», что зарплата – это не единственное. На что нудно обратить внимание в космической отрасли.
«Не все хотят делать даже какие-то супер-пупер ракеты, все хотят смотреть далеко в будущее и быть причастным к этому, особенно люди, которые занимаются космонавтикой. Это не те люди, которые в банки пошли работать, они о чём-то высоком хотят думать, им нужны такие проекты. Делать очередную станцию РОС, которая является копией версии станции МИР. Бауманка каждый год выпускает специалистов, но они в отрасли не задерживаются, потому что им неинтересно. Им неинтересно делать модернизацию одной и той же ракеты, которую еще Королёв делал», – это не прорыв», — сказал Андрей Ионин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова