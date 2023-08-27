Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей «Луны-25»

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что множество организаций независимо друг от друга проводили расчеты движения станции «Луна-25», которая в итоге разбилась на поверхности Луны. По его словам, все полученные данные совпали, и вероятность ошибки исключена.
«Согласно давней практике, начатой еще в советские времена, несколько учреждений одновременно занимаются такими важными вычислениями. Все результаты полностью совпали, так что ошибки здесь не могло быть», — уточнил Эйсмонт.Ракета «Союз 2.1б», перевозившая первую за последние почти 50 лет российскую лунную станцию, была запущена с космодрома Восточный 11 августа в 02:11 по московскому времени. К 16 августа аппарат достиг окололунной орбиты. Переход на предпосадочную орбиту планировался на 19 августа, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — на 21 августа.
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Артем Кузьмин