Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения упавшей «Луны-25»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил РИА Новости, что множество организаций независимо друг от друга проводили расчеты движения станции «Луна-25», которая в итоге разбилась на поверхности Луны. По его словам, все полученные данные совпали, и вероятность ошибки исключена.