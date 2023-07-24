Эксперт из Китая Вэй Кэ объяснил причину экстремальной жары в мире

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В этом году рекордно высокие температуры фиксируются во многих уголках планеты. Причины такой экстремальной жары назвал младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ.
Вэй Кэ считает, что возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочными синоптическими явлениями, но и долгосрочным глобальным процессом потепления климата. Процессы потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние мировые показатели, что приводит к увеличению частоты и интенсивности возникновения экстремально высоких температур, заключил ученый.
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Александр Бойцов