Учёный Канищев рассказал, что в России можно хранить все выбросы Китая за 100 лет

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«Даже минимального указанного объема (1000 гигатонн) хранения хватит, например, чтобы консервировать весь выбрасываемый углекислый газ на планете на протяжении 30 лет, или выбросы Китая — самого большого эмитента парниковых газов — 100 лет», —сказал Максим Канищев.
Ранее Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах. Промышленное производство в Подмосковье выросло на 10%, при этом вдвое увеличен выпуск компьютеров и оптики. Подмосковье показало рост Индекса промышленного производства на 10% по результатам за 2023 год, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения. Так, для компьютеров, электронных и оптических изделий в отчётном период он составил более 50 %.
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