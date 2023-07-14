Эксперт Каргалев: Сценарии с трудоустройством или заработком в Сети – популярные схемы мошенников

Фото: istockphoto.com/Kenstocker
Руководитель Центра кибербезопасности Ярослав Каргалев заявил, что сейчас одним из наиболее популярным видов мошенничеств остаются сценарии с трудоустройством или заработком в интернете.
Особенно подвержены риску наткнуться на подобных злоумышленников люди, находящиеся в поиске работы.
По его словам, для продвижения продукции необходимо пополнить баланс своего аккаунта на специальном сайте. Таким образом мошенники получают и деньги жертвы, и её персональные данные.
До этого Госдума приняла закон, согласно которому банк должен в течение 30 дней возместить клиентам похищенные без их согласия деньги. Закон предполагает возвращение 100% похищенной суммы. Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества.
Читайте также:
ГД: Принят закон о возвращении банками похищенных средств клиентов
Юрист Соловьёв объяснил новый метод мошенников с приглашением на приём в ЦБ
В Центральном банке рассказали о новой уловке телефонных мошенников
«Пользователям предлагали заработать от 800 до 8,5 тыс. рублей в день на продвижении новых продуктов», — пояснил в беседе с RT эксперт.
До этого Госдума приняла закон, согласно которому банк должен в течение 30 дней возместить клиентам похищенные без их согласия деньги. Закон предполагает возвращение 100% похищенной суммы. Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества.
Читайте также:
ГД: Принят закон о возвращении банками похищенных средств клиентов
Юрист Соловьёв объяснил новый метод мошенников с приглашением на приём в ЦБ
В Центральном банке рассказали о новой уловке телефонных мошенников
Мелисса Тимофеева