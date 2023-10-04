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Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

Эксперт Лукацкий: В китайских смартфонах могут быть предустановлены вирусы
04 октября 2023, 02:12
Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил, что на новом смартфоне может быть предустановлена вредоносная программа. Рекомендации, как защититься от покупки заражённого гаджета, он дал в интервью радио Sputnik.

Специалист пояснил, что производители могут устанавливать на смартфоны вредоносные программы с целью получения после продажи информации о действиях пользователей. По его словам, в большинстве случаев заражёнными являются китайские устройства.

Лукацкий считает, что производители дешёвых смартфонов хотят завладеть персональными данными покупателей для их последующей перепродажи.

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#производители
#смартфон
#вирус
#россия
#эксперт
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«Известия»: В России стало больше людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей
04 октября 2023, 02:16

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Россиян с зарплатой cвыше 100 тысяч рублей стало больше на 2 миллиона, и за последние два года выросло на 72%. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются «Известия».
По информации издания, количество работников крупных и средних предприятий с подобным доходом к апрелю 2023 года достигло 4,88 млн человек. Больше всего специалистов с таким уровнем зарплат работают в сфере добычи полезных ископаемых, финансах и страховании, а также в области информации и связи. Меньше всего — в сельском хозяйстве. 

Рост заработной платы, как отмечают эксперты, происходит на фоне кадрового голода, а также из-за увеличения числа госзаказов. Однако дальнейшее её повышение может повлечь за собой разгон инфляции.

Среднемесячная зарплата в Московской области с января по июль составила 78 тыс. рублей, сообщили в Мосстате. Отмечается, что самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также научной и технической областей.

Зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданского персонала военных частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября. Это включает в себя работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

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#работники
#зарплата
#доходы
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Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн
04 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/ValentynVolkov

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде заявил, что ведомство поддерживает онлайн-продажу алкогольных напитков. Однако итоговая договорённость по этому вопросу пока не достигнута, пишут «Известия».
«Вы знаете, тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», — цитирует издание слова министра.

Силуанов отметил, что у данной меры есть и плюсы, и ​минусы. При этом преимуществ ​при условии контроля за ситуацией больше, так как в интернете продаётся много ​алкоголя низкого ​качества, пояснил он.


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#антон силуанов
#онлайн
#меры
#минфин
#рф
#алкоголь
#продажа
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Власти Карелии начали бесплатную раздачу земельных участков героям СВО
04 октября 2023, 00:38

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

В Республике Карелия началась реализация ранее принятого регионального закона о предоставлении бесплатных участков земли военнослужащим-героям специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС. Как рассказал в соцсетях глава законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, первый земельный участок уже получил житель Петрозаводска, который до этого был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
«Наш закон о бесплатной земле для отличившихся участников СВО заработал. Первым в Карелии земельный участок получил петрозаводчанин, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Боец выбрал Кондопожский район, село Янишполе. Всего на сегодняшний день в республике подано 11 таких заявлений», — отметил карельский спикер.

Элиссан Шандалович добавил, что поддержка бойцов-участников спецоперации и членов их семей является одним из приоритетов деятельности властей республики, поскольку эта задача поставлена непосредственно президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно принятому в Карелии закону, получить бесплатный земельный участок могут либо участники СВО, удостоенные звания Героя России или награждённые российскими орденами, либо же члены семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Эту землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям.

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#земля
#сво
#закон
#герои
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Вильфанд: В сентябре в Москве было побито семь метеорологических рекордов
04 октября 2023, 00:16

Фото: iStock/VvoeVale

В минувшем месяце в столице оказались побиты сразу семь установленных ранее метеорологических рекордов. В частности, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Метеорологической обсерватории МГУ.
«Сентябрь оказался не только самым тёплым и сухим, как сообщалось ранее, он установил ещё целый ряд рекордов. Во-первых, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Во-вторых, количество облачности оказалось самым минимальным. Кроме того, установлен рекорд по суммарному излучению солнца. Энергия солнечных лучей оказалась максимальной, также сентябрь стал самым светлым за весь период метеонаблюдений», — отметил метеоролог.

Напомним, что сентябрь в этом году в европейской части России оказался предельно теплым. В Москве средняя температура за первый месяц осени практически на 3 градуса превышает норму. В целом, минувший месяц может стать самым теплым за последние 50 лет. Подобная погодная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

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#погода
#метеобюро
#рекорд
#москва
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Какой праздник 4 октября: приметы, традиции, что было в этот день
04 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

4 октября в России отмечают профессиональный праздник сотрудники войск гражданской обороны МЧС России и служащие космических войск. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и какие народные традиции существуют.

День войск гражданской обороны МЧС России    

 
Этот праздник отмечается ежегодно 4 октября. Профессиональный праздник отметят также гражданские служащие подразделений МЧС России.  В этот день принято проводить мероприятия, посвященные информированию населения о действиях в случае ЧС, правилах поведения при эвакуации, профилактических мероприятиях и т.д.
 
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День космических войск     

 
Это торжество посвящено самому молодому подразделению войск российской армии. В связи с высокой степенью засекреченности, праздник не отмечается в широких масштабах. В подразделениях проводятся торжественные мероприятия, награждаются лучшие военнослужащие, на праздник приглашаются ветераны. 

 

Всемирный день животных

 

Во всем мире отмечается праздник, посвященный животным. Человечеству напоминают о важности сохранения жизней зверей, о бережном отношении к ним, о необходимости беречь окружающую среду и экологию. Инициатором учреждения этого праздника в России стал Международный фонд защиты животных в 2000 году.
 

День любителей гольфа   

 

                                                                                                                 Фото: ​РИА Новости/Алексей Филиппов

4 октября отмечают праздник любители гольфа. В этот день принято провести несколько раундов и поделиться опытом и навыком с другими игроками. Доподлинно неизвестно, когда впервые возникла эта игра. Родиной гольфа принято считать Шотландию.
 

День славянского бога Сварога

 
Согласно поверьям, Сварог является покровителем всех ремесленников. Праздник отмечают те, кто создает что-то новое своими руками. Считается, что Сварог научил людей обращаться с огнем и создавать с его помощью оружие и инструменты. В этот день было принято жечь костры, делать обереги, заниматься рукоделием.

Кондратьев день


В этот день православные христиане чтят память апостола Кондрата Афинского. Согласно преданиям, в этот день нельзя лениться, ссориться, стричь волосы, совершать крупные покупки. История возникновения праздника трагична. Кондрат проповедовал христианство, за что был жестоко избит язычниками во время проповеди. После издевательств, его заточили в темницу, где он не предав веры, скончался от голода.
 
Именины: Иван, Иосиф, Даниил, Валентин, Нестор, Петр, Андрей

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#праздник
#мчс
#ветераны
#память
#мероприятия
#фонд
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Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
03 октября 2023, 23:32

Фото: iStock/ipolonina

Рособрнадзор начнет собирать сведения для ведения актуального воинского учета об учащихся отечественных школ, колледжей и вузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сказано в документе,«будет собираться информация о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения». Речь, таким образом, идёт о школьниках, студентах колледжей и тех, кто обучается по программам среднего профессионального, высшего и послевузовского образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры).

Соответствующие сведения будут передаваться в электронном виде в государственный информационный ресурс.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В этом году в армию отправятся 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Также документ поручил отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истёк, в запас.

По словам представителя Генерального штаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации. Он пояснил, что прибывшие для прохождения службы, будут отправлены в учебные соединения и воинские части, где они получат необходимые знания и обретут навыки обращения с современной техникой, состоящей на вооружении ВС РФ, а также получат военные специальности.

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#учёт
#школьники
#студенты
#армия
#призыв
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В Москве с 15 октября изменятся тарифы транспорта
03 октября 2023, 23:20

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве с 15 октября изменится ряд тарифов на оплату транспорта. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
В публикации говорится, что стоимость поездки по обычному тарифу «Тройки» с учетом изменений составит 54 рубля, а по тарифам «Метро МЦД» и «90 минут» — 71 и 81 рубль соответственно. Стоимость поездки по билетам тарифа «Единый» в среднем повысится на два рубля.

Уточняется, что цены были скорректированы с учётом инфляции, а также роста цен на топливо и электроэнергию.

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#метро
#топливо
#мцд
#цены
#поездки
#москва
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Компания «Роснано» заявила о риске банкротства
03 октября 2023, 22:22

Фото: iStock/jinga80

Компания «Роснано» заявила о риске банкротства, соответствующая информация опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», - сообщается в тексте документа. 

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии». В 2020 году включена Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. На 2017 год 100 % акций АО «Роснано» находилось в собственности правительства России.

В Центре раскрытия корпоративной информации отметили, что если АО «Роснано» не примет экстренные меры, то рискует стать банкротом. 

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#счёт
#рф
#компании
#банкротство
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Участница войны из Мытищ Роза Салихджанова отметила 106-летие
03 октября 2023, 22:14

Фото: Минсоцразвития МО

Подмосковная долгожительница Роза Агмальевна Салихджанова отметила день рождения – 106 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«В 1940 году Роза Агмальевна окончила Московский стоматологический институт и была отправлена по распределению в Ленинград врачом в местную поликлинику. В годы Великой Отечественной войны девушка попала в батальон связи под Ленинградом и после начала блокады работала в госпитале. После эвакуации из северной столицы до окончания войны проходила службу в госпитале Средней Азии», – говорится в сообщении. 


Сейчас Роза Салихджанова живет в Мытищах. У неё шесть внуков, 13 правнуков и четыре праправнука. В ведомстве её поздравили с днём рождения, пожелав здоровья и отличного настроения.  
 
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