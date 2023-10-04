Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

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Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил, что на новом смартфоне может быть предустановлена вредоносная программа. Рекомендации, как защититься от покупки заражённого гаджета, он дал в интервью радио Sputnik.
Лукацкий считает, что производители дешёвых смартфонов хотят завладеть персональными данными покупателей для их последующей перепродажи.
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