Эксперт Махортов: признание прав собственности в видеоиграх будет революцией

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Главный юрисконсульт в области международного права Научно-технического центра ФГУП «ГРЧЦ» Станислав Махортов заявил, что признание прав собственности на контент в видеоиграх станет революцией в мире. Об этом Махортов сообщил на полях форума «Армия 2023».
Эксперт отметил, что на данный момент людям сложно принять такие моменты. Махортов добавил, что распространение правового статуса на контент в видеоиграх — это сложный юридическо-технический процесс.
Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett.
Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.
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Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett.
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Екатерина Коршунова