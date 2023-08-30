В движении «Народный сад» предсказали волну раскулачивания дачников

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Мезенцев рассказал, что проблема заброшенных участков в садоводческих объединениях возникла еще в 1992 году. Тогда был принят новый земельный кодекс, разрешивший оформлять такие участки в собственность. Раньше из документов, подтверждающих владение земельным участком, была только членская книжка садовода, где было четко указано, что если в течение трех лет за участком не ухаживают, то земля подлежит изъятию. Компенсировали бывшему владельцу все его понесенные затраты и передавали участок новому члену товарищества.
«В 1992 году появилась частная собственность. Чем дальше от Москвы, тем проблема заброшенных участков острее. В ближнем Подмосковье не более 1% участков можно условно считать заброшенными. При этом в таких районах как Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск уже более 30% условно заброшенных участков», - уточнил Мезенцев.По его словам, на сегодняшний день есть уже все законодательные нормы, которые определяют степень заброшенности земельного участка. Есть административная ответственность за неиспользование участка по целевому назначению.
«То, что сегодня предлагается, вызывает большие сомнения. Если передать дополнительные полномочия органам местного самоуправления, то вполне возможно, что может начаться волна раскулачивания дачников по всей стране. Если такие изменения будут внесены, то многие собственники, которые добросовестно пользуются участком, но не всегда могут его содержать, могут попадать под критерии недобросовестных», - отметил собеседник «Радио 1».
Он также подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, спилить взрослое дерево на своем участке просто так нельзя. Для этого нужно получить порубочный билет и оплатить спил дерева, что не всегда может быть по карману собственникам – пенсионерам.
Эксперт уверен, что следует не ужесточать критерии к заброшенным участкам, не давать дополнительные полномочия чиновникам по изъятию этой земли, а дать возможность СНТ забрать эти участки в юридическую собственность, чтобы в дальнейшем перераспределить заинтересованным членам товарищества.
«Сейчас станет намного проще признать участок бесхозным и заброшенным. Администрация будет заинтересована в выполнении определенного плана для получения премий. Таким образом, могут начать грести всех под одну гребёнку. Дальше эта земля переходит в собственность муниципального образования, после чего продаётся с аукциона или передача его льготным категориям граждан», - рассказал Мезенцев.
Опротестовать подобное решение и выиграть суд с администрацией будет практически невозможно, заключил эксперт.
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