Эксперт Миклухо рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов

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Но при ответе на заключительные вопросы фишинговый ресурс просит указать ФИО, телефон и номер платежной карты, на которую якобы переведут деньги за прохождение опроса.
Эксперты рекомендуют внимательно относиться к электронным письмам от неизвестных адресатов, а также скачивать приложения только из проверенных источников.
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