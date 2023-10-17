Эксперт перечислил приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

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Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что при скачивании бесплатных игр и программ пользователь рискует незаметно оформить дорогостоящую подписку, а также помогает «шпионам» установить слежку на года. Об этом пишет «Прайм».
Эксперт посоветовал во избежание подобных инцидентов удалять бесплатные приложения, которые не используются, так как разработчики зачастую встраивают в них скрытые механизмы монетизации.
Мясоедов добавил, что особенно внимательно нужно проверить наличие программ с названиями: Contour Level Wallpaper, Super Wallpapers Flashlight, Player & iWallpaper, Pedometer, Powerful Flashlight, Video Maker, Super Flashlight, Super Bright Flashlight, Solitaire Game, Composite Z, Scanning of QR Code, Wuxia Reader, Screenshot Caputre, Beauty Camera Plus, так как за каждой из них стояли хакеры.
Такие приложения нужно удалить или переустановить из проверенного источника, заключил специалист.
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Мясоедов добавил, что особенно внимательно нужно проверить наличие программ с названиями: Contour Level Wallpaper, Super Wallpapers Flashlight, Player & iWallpaper, Pedometer, Powerful Flashlight, Video Maker, Super Flashlight, Super Bright Flashlight, Solitaire Game, Composite Z, Scanning of QR Code, Wuxia Reader, Screenshot Caputre, Beauty Camera Plus, так как за каждой из них стояли хакеры.
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Диана Аванесян