Эксперт Пластинина назвала причины, которые сокращают срок службы ноутбука

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Эксперт Нина Пластинина рассказала, что использование ноутбука на коленях сократит срок его службы
Использование ноутбука на коленях или мягких поверхностях перекрывает вентиляционные отверстия, а это приводит к сокращению сроков его службы и поломке, пишет РИА Новости, ссылаясь на директора категории «Электроника» розничной сети МТС Нину Пластинину.
Если ноутбук подпитывается неподходящей мощностью, то его работоспособность ухудшится, из-за скачка напряжения в сети: необходимо использовать только «родной» блок питания.
Также поверхность ноутбука необходимо очищать пылесосом или специальной жидкостью. Раз в год требуется разбирать устройство для его очистки от пыли.
Необходимо следить за состоянием аккумулятора, который обычно рассчитан до 1000 циклов полной зарядки. Потом он постепенно теряет емкость, поэтому не нужно оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку.
Чтобы продлить срок службы батареи, нужно держать заряд на уровне от 20% до 80%. Это намного увеличит количество циклов.
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Если ноутбук подпитывается неподходящей мощностью, то его работоспособность ухудшится, из-за скачка напряжения в сети: необходимо использовать только «родной» блок питания.
Необходимо следить за состоянием аккумулятора, который обычно рассчитан до 1000 циклов полной зарядки. Потом он постепенно теряет емкость, поэтому не нужно оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку.
Чтобы продлить срок службы батареи, нужно держать заряд на уровне от 20% до 80%. Это намного увеличит количество циклов.
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Мария Фирсова