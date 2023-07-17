Эксперт по этикету Холгова, рассказала, какие эмодзи запрещено отправлять

Фото: istockphoto / Sasiistock
«Эти жесты в разных странах имею разные значения. Например, жест «ок» в арабских странах применяется как грязное ругательство. Поэтому этикет призывает от них полностью отказаться в личном общении. Соответственно, эти правила переносятся и на переписки», – отметила специалист.
Обезьяньи мордочки по этикету тоже употреблять нельзя. Конечно, эти ограничения не распространяются на близкое дружеское общение.
Читайте также:
Аналитик Муртазин назвал способ защитить персональные данные от утечки.
Малочисленные населенные пункты Подмосковья подключат к интернету.
Сенатор Шейкин призвал россиян срочно поменять пароли от соцсетей.