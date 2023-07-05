Эксперт по фэншуй Боброва: Уточки-мандаринки могут помочь впустить в жизнь любовь

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Эксперт по фэншуй Валентина Боброва заявила, что наладить личную жизнь могут помочь парные символы, расставленные в юго-западной части дома, а также сон на двуспальной кровати.
«Это могут быть картины, на которых изображены счастливые влюбленные пары. Либо парные статуэтки. Самые знаменитые – это уточки-мандаринки. При этом важно развернуть их так, чтобы они смотрели друг на друга. Тогда это будет символизировать скорую встречу», — объяснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.
Кроме того, для привлечения в жизнь второй половинки эксперт рекомендовала завести в доме предмет для неё: зубную щетку, тапочки и т.д.
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