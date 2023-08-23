Эксперт по ИИ Наташкин: Восстания машин точно не будет

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«Сама идея замены человека роботами выглядит неправдоподобно. Они могут заменить нас крайне условно. Они могут взять на себя какую-то функцию, но не более того. Идея восстания машин также не выдерживает никакой критики. Нейросеть ограничена неким алгоритмом, который написан человеком. Это определенные правила, по которым и работает нейросеть. Поэтому говорить об этом на серьёзном уровне не имеет смысла», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Наташкин.
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