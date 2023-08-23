Эксперт по ИИ Наташкин: Восстания машин точно не будет

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7,2 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной и региональной сети отремонтировали около по 3,6 тысяч ям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Щёлково — больше 240 ямы, Коломна — 235 ям, Мытищи — 230, а также Пушкинский и Ленинский округа — более 210 ям.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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