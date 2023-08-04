Эксперт по информационной безопасности Ефимов рассказал о мошенниках в приложениях для знакомств

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Инженер департамента информационной безопасности известной российской IT-компании Андрей Ефимов рассказал, что сервисы для знакомств становятся все популярнее у мошенников, так как дают возможность расширить выбор потенциальных жертв.
В беседе с изданием «Лента.ру» эксперт отметил, что приложения для знакомств позволяют злоумышленникам легко прибегнуть к эффективному анализу, позволяющему определить потребности человека, выяснить его финансовый потенциал. Затем уже с помощью специальных психотехник и манипулятивных действий мошенники пытаются воспользоваться слабостями человека. На этом этапе для аферистов важно выстроить доверительный диалог.
По словам специалиста, существует несколько схем, к которым чаще всего прибегают мошенники. Одна из них подразумевает отправку фишинговых ссылок. Общение продолжается до тех пор, пока жертва не утратит бдительность и пройдет по ссылке на сайт, где лишается денег или открывает свои пользовательские данные. Другая схема — предложение мошенников вместе посетить какое-то мероприятие. Человеку предлагают купить билеты, например, в театр через поддельный сайт. Он заходит на этот ложный сайт и в результате либо лишается денег, либо компрометирует свою карту и свои данные.
Для защиты от мошенников Андрей Ефимов рекомендует тщательно проверять ссылки, которые присылают новые знакомые. Не стоит вводить свои личные данные, если не уверен в сайте или сервисе. Нельзя скачивать подозрительные файлы, так как они могут содержать вирусное программное обеспечение.
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По словам специалиста, существует несколько схем, к которым чаще всего прибегают мошенники. Одна из них подразумевает отправку фишинговых ссылок. Общение продолжается до тех пор, пока жертва не утратит бдительность и пройдет по ссылке на сайт, где лишается денег или открывает свои пользовательские данные. Другая схема — предложение мошенников вместе посетить какое-то мероприятие. Человеку предлагают купить билеты, например, в театр через поддельный сайт. Он заходит на этот ложный сайт и в результате либо лишается денег, либо компрометирует свою карту и свои данные.
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Александр Бойцов