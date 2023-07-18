Эксперт по кибербезопасности Курочкин назвал пять правил надежного пароля

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Надежный пароль может помочь сохранить ваши деньги от мошенников. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом напомнила главные правила, которых должен придерживаться человек при создании пароля.
Курочкин добавил, что чем чаще изменять пароль, тем лучше для ваших данных. Также, специалист отметил, что важно не использовать один пароль во всех сервисах и постоянно их обновлять.
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Дана Игумнова