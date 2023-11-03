Эксперт по миграции призвал расширить русский мир для адаптации приезжих

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МВД России сообщило, что семью мигрантов выдворят из страны после конфликта в школе с участием их сына. Сначала мальчик избил ребёнка в школе №76 Московского района в Нижнем Новгороде, а затем, когда полицейские начали разбирательство, выяснилось, что глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учёта.
Накануне уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что около 20% детей, поступивших по прибытии в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне, что критически сказывается на их адаптации. Она призвала ввести тест на знание русского языка для поступающих в российские школы и детские сады детей трудовых мигрантов. Однако президент Фонда содействия борьбе с терроризмом, независимый эксперт по миграции Вадим Коженов уверен, что адаптировать детей не с помощью тестирования, с помощью инфраструктуры. В эфире «Радио 1» он заявил, что перестраивать нужно всю систему.
Вадим Коженов подчеркнул, что адаптировать нужно не только маленьких мигрантов, но тех, кто приехал сюда на заработки или для поступления в вуз. Для этого он предложил создать культ русского языка в странах, из которых в Россию съезжаются мигранты.
Нарушения выявлены во всех вузах, где проводятся экзамены для мигрантов
«Если в Москве сотни школ, а центров по адаптации мы сделаем три на весь город, понятно, что никто детей туда возить не будет, потому что родителям надо работать. Помимо этого, мы должны рассматривать не только первоклашек. Если, например, ребёнку 12 лет, он на родине окончил пятый класс и должен здесь перейти в шестой, тогда помимо языка неплохо бы протестировать его на другие школьные знания. Может быть, у него знания такие, что он не сможет учиться в шестом у нас, может, его стоит определить в четвёртый», — сказал эксперт.
«Надо нормально преподавать русский язык в странах исхода. Там до их пор русский язык – это престижно, там до сих пор русские школы полны, и дети всех чиновников, все элиты говорят по-русски. В каких-то отдалённых селах с этим обстоят дела не очень, и именно оттуда потом к нам приезжают люди, которые и говорят по-русски не очень. Надо продвигать русский язык, частью нашей идеологии должно быть расширение русского мира», — заметил он.Читайте также:
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