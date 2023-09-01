Эксперт по недвижимости Полякова: Спрос арендаторов в Москве был сосредоточен на эконом-классе

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Заместитель директора Управления аренды квартир Оксана Полякова заявила, что в 2023 году спрос арендаторов в Москве был сосредоточен во основном на объектах эконом-класса.
«Поскольку зимой, весной и до середины лета активность арендаторов не очень высокая, выбор самых экономичных вариантов сохранялся. Но со второй половины июля наблюдалось увеличение числа заявок со стороны тех нанимателей, которые хотели успеть подобрать варианты подешевле до начала высокого сезона на рынке, когда спрос и цены традиционно повышаются», — пояснила в беседе с RT Полякова.
Она также добавила, что самая низкая цена в Москве за арендное жильё в августе поднялась и стала составлять 30 тыс. рублей в месяц. Она заявила, что в сентябре эта стоимость вряд ли снизиться.
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