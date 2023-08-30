Эксперт по недвижимости Сырцов: самые дорогие квартиры в Москве – на Якиманке

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Самые недорогие лоты расположены в районе Биберево, где квадратный метр стоит 198,7 тыс. рублей.
Сырцов добавил, что к осени цены на недвижимость столице вырастут на 1-2% в связи с увеличением ключевой ставки, из-за которой покупатели будут переориентироваться на первичный рынок.
«В свою очередь, на вторичном рынке цены в ближайшей перспективе просядут на 10-15%. Сначала продавцы будут устанавливать дисконт, а затем начнут снижать и заявленную в объявлении стоимость. Те же собственники, которые не рассчитывают на срочную реализацию, вероятно, временно уберут лоты с экспозиции», — прокомментировал в беседе с RT Сырцов.Читайте также:
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